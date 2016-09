Réagissez

Finalement, les deux heures d’entretien, mardi matin au siège de la wilaya de Ghardaïa, entre Azzedine Mechri, le wali de Ghardaïa, entouré du directeur de l’éducation, Ammar Tibani, et de Daddi Addoune Omar, le P/APW de Ghardaïa, et les représentants des 19 associations de parents d’élèves mozabites de la commune de Ghardaïa emmenés par le vice-président de la Fédération des associations de parents d’élèves mozabites de la wilaya de Ghardaïa, Nasreddine Baba Addoune, n’auront servi à rien, sinon à un lamentable constat d’échec, véritable gâchis pour pas moins de 8674 élèves mozabites des 3 cycles scolaires confondus, qui n’ont toujours pas rejoint leurs classes dans 19 établissements publics.

Pourtant tout le monde s’attendait, après cette réunion qui avait un tant soit peu ravivé l’espoir de voir le bras de fer entre les deux parties prendre fin, du moins jusqu’à l’arrivée de Mme Benghebrit, la ministre de l’Education qui serait en visite à Ghardaïa, à partir du 18 septembre.

Attendre Benghebrit

C’est donc un troisième jour de rentrée scolaire boycottée par la quasi-totalité des élèves mozabites de la commune de Ghardaïa, et uniquement de Ghardaïa, sur les 13 communes que compte la wilaya éponyme. Va-t-on jusqu’à un boycott prolongé jusqu’au 18 de ce mois, date de la visite de Mme la ministre de l’Education ? C’est en tout cas la rumeur insistante qui prend forme et s’installe dans toute la vallée du M’Zab en l’absence de toute communication officielle de la part de la partie protestataire, impossible de joindre le moindre de ses éléments. C’est l’apnée communicationnelle totale.

Nous avons essayé de joindre pas moins de 13 éléments de ces 19 associations, ils restent tous injoignables. Approché pour nous donner son avis sur cette situation, Ammar Tibani, le directeur de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa nous a confirmé la poursuite, pour le 3e jour consécutif, du mouvement de boycott de l’école publique dans la commune de Ghardaïa par 19 associations de parents d’élèves mozabites qui sont au nombre de 8674 potaches.

Apnée communicationnelle

«Je ne comprends pas cet arc-boutisme subit alors que les représentants de ces associations et même le vice-président de la Fédération des associations des parents d’élèves mozabites donnaient l’impression d’avoir consenti a laisser les enfants rejoindre leurs bancs de classes et d’attendre la visite de la ministre de l’Education le 18 prochain pour lui exposer de vive voix leurs revendications».

Un cadre travaillant au cabinet du wali, qui était présent à la sortie des deux parties de la salle où se déroulait la réunion, s’est dit étonné de la tournure des événements alors «qu’à la sortie de la réunion les sourires étaient sur toutes les lèvres, mais juste les sourires, puisque aujourd’hui point d’élèves mozabites dans les 19 établissements de la commune de Ghardaïa. Allez comprendre quelque chose.

C’est vraiment intrigant comme comportement et absolument déraisonnable. C’est quand même de l’avenir de ces élèves qu’il s’agit pas d’une carrière ou d’un poste pour x ou y, mais bon, maintenant il faut se remuer pour trouver une solution et non pas attendre Mme Benghebrit pour y remédier».