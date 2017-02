Réagissez

La direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Ghardaïa a mis le paquet, en mobilisant toutes ses énergies, en cadres et en moyens techniques, pour insuffler une bonne dynamique à l’opération d’attribution de 30 000 lots à bâtir à travers les 13 communes de la wilaya de Ghardaïa, la plus importante jamais entamée auparavant dans le pays.

Pour preuve, le satisfecit exprimé par Azzedine Mechri, le wali de la wilaya de Ghardaïa lors de sa visite d’inspection et de travail dimanche à la Dhaïa Ben Dahoua, située à une dizaine de kilomètres au nord du chef-lieu de wilaya, où pas moins de 1100 lots ont été attribués. Lors de son exposé et chiffres à l’appui, Abdelaziz Siouda, le DUAC de la wilaya de Ghardaïa, a étayé par un argumentaire simple mais concis toutes les avancées concrétisées dans ce dossier d’attribution de lots à bâtir, avec tout ce que cela nécessite comme études préalables et travaux étapes aux servitudes.

Ainsi, selon la fiche technique, les 1100 lots sont répartis sur sept sites au niveau de la commune de Dhaïa Ben Dahoua, 6 sites sont déjà identifiés, le 7e, qui doit accueillir pas moins de 182 lots, est en cours d’identification et de choix de terrain. Ainsi, le vaste périmètre de Echâaba El Hamra, à quelque 5 km à l’ouest de la commune de Dhaïa Ben Dahoua, accueille en deux lieux séparés 460 lots ainsi répartis : sur le 1er site, 200 lots avec études et bornage achevés.

Sur le 2e, lui-même sous-divisé en deux endroits mitoyens de 176 et 84 lots, les études et le bornage sont aussi achevés. Sur l’autre grand périmètre de Boubrik, trois sites ont été retenus, sur lesquels ont été prélevés 22, 34 et 30 lots, soit en tout 264 lots, avec études et bornage totalement achevés. Le 6e site, dont également les études et le bornage ont été achevés, est celui de Grazil, avec 194 lots. Pour clore l’opération au niveau de cette commune, il ne reste donc qu’à localiser le terrain qui doit recevoir le reste à attribuer, soit 182 lots.

En matière de viabilisation, le marché pour l’ouverture des voies et la réalisation des réseaux d’assainissement, pour une tranche de 814 lots, confié à deux entreprises pour une enveloppe globale de 123 006 867,19 DA (84 267 570,69 DA et 38 739 296,50 DA), accuse un taux de réalisation physique de 50%. Pour l’AEP, une entreprise s’est engagée à lancer l’installation du réseau pour une tranche de 400 lots, pour un coût de 3 358 195 DA.

Une autre entreprise est en cours d’engagement pour la livraison, la réalisation et l’installation de 3 postes transfo devant desservir 600 lots, et ce, pour un montant de 2 056 480,62 , alors que la facture de l’amenée de l’énergie électrique par Sonelgaz sera prise en charge par la direction de l’administration locale (DAL) de la wilaya de Ghardaïa. A ce rythme, il est clair que les bénéficiaires de lots n’auront pas à mettre longtemps à réaliser leur demeure pour y habiter avec toutes les commodités nécessaires.

L’Etat ayant mis tous les moyens à contribution pour mettre les citoyens dans les meilleures conditions de vie possibles, aux attributaires de faire leur part du travail, en accélérant la construction de leur maison pour créer une dynamique de vie économique dans ces lieux-dits, appelant si d’autres infrastructures de base réalisées (écoles, collèges, lycées, bureaux de poste, centres de santé, salles de sports, etc.) à prendre des proportions d’ensembles d’habitations et d’agglomérations avec toutes les servitudes d’une vie normale.