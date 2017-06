Deux narcotrafiquants neutralisés à In Salah

Réagissez

Deux individus ont été arrêtés par les éléments de la brigade de recherches relevant de la gendarmerie de In Salah pour trafic de psychotropes, a indiqué, hier, un communiqué du commandement du groupement territorial de la gendarmerie de Tamanrasset. L’opération a été rendue possible grâce aux renseignements faisant état d’une personne qui s’adonnait au trafic de psychotropes dans la capitale de Tidekelt. Après investigations, les éléments de la gendarmerie, qui ont surveillé de près le mis en cause, ont réussi à le neutraliser à la sortie sud de la ville, alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule de marque Renault Symbol en possession de 30 100 comprimés de psychotropes. Le pot aux roses a été dissimulé sous les sièges du véhicule, précise-t-on dans le communiqué qui fait également état de la saisie de cellulaires et d’une somme d’argent en monnaie nationale évaluée à 20 000 DA. Les investigations ont également permis d’arrêter l’acolyte du présumé narcotrafiquant, apprend-on de la même source.