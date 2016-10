Réagissez

Pas moins de 150 visas touristiques ont été accordés aux agences de voyage activant dans la région du Tassili N’Ajjers, au titre de la nouvelle saison 2016-2017, a déclaré, Samir Philippon, directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya d’Illizi qui a précisé que le transfert des demandes de visas se fait directement à partir de sa direction vers le ministère des Affaires étrangères.

D’autres facilitations fiscales ont été accordées aux agences touristiques en vue de relancer le tourisme local dans la région du Tassili qui dispose plus de 20 sites touristiques d’une beauté extraordinaire. Notre interlocuteur a fait savoir également que son secteur a envisagé, en coordination avec la compagnie nationale Air Algérie, la réduction de 50% du billet de voyage au profit des agences touristiques présentant des listes de plus de 10 touristes. La wilaya enregistre un bon nombre d’investissements touristiques privés qui permettront, une fois achevés, de renforcer les capacités d’hébergement dans la wilaya à plus de 2500 lits.

Pour rappel, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, avait fait savoir, lors d’une réponse à l’APN l’an dernier, que dans le cadre des mesures de facilitation prises en faveur des demandeurs de visa, son département ministériel est en train d’instaurer un système de traitement des demandes de visa par courrier électronique avec les différents services consulaires algérien établie à l’étranger ainsi qu’une autorisation exceptionnelle, est accordée, pour la délivrance de visas pour les groupes touristiques (composé de plus de cinq individus) au niveau du même service consulaire.