Des journalistes formés à Ghardaïa et Ouargla

La Sécurité sociale s’ouvre de plus en plus sur les médias et investit les pages des journaux et les studios de la radio locale avec des campagnes régulières de sensibilisation sur les différentes thématiques qui concernent les usagers de la CNAS.

C’est donc pour assurer la communication, l’interaction et l’écoute à tous les médias, et leur permettre de contribuer à l’instauration d’une culture de sécurité sociale auprès des citoyens, qu’un cycle de formation des journalistes professionnels et spécialisés dans ce domaine est initié par la direction générale de la caisse, explique Nacer Kadiri, directeur de l’agence de Ouargla.

Pour ce gestionnaire très communicatif, «les médias sont en passe de devenir un véritable partenaire et soutien pour la CNAS, une vision qui motive une action de proximité entretenue par des rencontres régulières avec la presse», ajoute M. Kadiri. L’objectif de cette session est le rapprochement et la vulgarisation des métiers de l’assurance sociale, avec un zoom sur l’histoire de la sécurité sociale, l’évolution historique du système de la Sécurité sociale en Algérie et le rôle et missions du contrôle médical.

Les conférences ont bénéficié à un parterre de journalistes et blogueurs intéressés par le domaine de la sécurité sociale et résolument convaincus que l’information du grand public passe en premier par la compréhension des enjeux et des finesses du monde de l’assurance sociale, un secteur en essor, avec les changements économiques et les bouleversements dans le monde du travail auxquels il faut se préparer.



Les journalistes du M’zab aussi

A Ghardaïa et lors de son allocution d’ouverture, le directeur de l’agence, Abderrahim Hadri a souligné que l’opération initiée par la direction générale s’inscrit notamment dans le cadre de la dynamique, voire la politique de la CNAS visant à améliorer le service public et à communiquer davantage, voire faire connaître les différents services et missions dont peuvent bénéficier les assurés et leur ayants droit. «De grands efforts ont été consentis pour l’amélioration du service public ainsi que par la mise en service de plusieurs prestations à même de diminuer les déplacements de nos assurés tout en leur fournissant des prestations de qualité, et ce, notamment au niveau des régions éloignées de la wilaya», a déclaré Abderrahim Hadri, le premier responsable, qui a souligné que «c’est grâce à la conjugaison des efforts de tous nos éléments, toutes catégories confondues, que nous sommes arrivés à ce résultat et à ce niveau».

Entouré de Kamel Guettaï, le très dynamique chargé de communication, ainsi que du responsable du contrôle emploi, Tahar Gheziel, et du sous-directeur des prestations, Saïd Harrouz, Abderrahim Hadri a beaucoup insisté sur le volet accueil et fourniture de prestations de qualité, avant de céder la parole aux cadres de la caisse.

Ce qui, au départ, devait être un exposé suivi d’un débat, s’est, dans un climat convivial, transformé en conférence de presse. Outre l’exposé quant aux missions et attributions de la cellule d’accueil, de communication et d’écoute sociale, et les objectifs qui lui sont assignés, les participants ont eu droit à des exposés pour lesquels se sont relayés Tahar Gheziel et Saïd Harrouz, sur les nouveaux services introduits pour faciliter la tâche des employeurs et des assurés, dont la télédéclaration, le e-paiement, le télépaiement, le prélèvement par échange de données et d’informations, ainsi que le payement par terminaux de payement électronique, qui s’inscrivent dans le cadre de la modernisation de la CNAS. Par cette initiative de formation, la CNAS veut assurer la communication, l’interaction et l’écoute à tous les médias afin de leur permettre de contribuer à l’instauration d’une culture de Sécurité sociale auprès des citoyens, et ce, sous le slogan «Les médias, nos partenaires et notre soutien».

Elles ont ciblé l’histoire de la Sécurité sociale, l’évolution du système de la Sécurité sociale, les missions et la modernisation de la CNAS, à savoir le système Chifa, le paiement électronique ou télépaiement, la déclaration à distance et l’espace El Hana, les prestations fournies, le recouvrement des cotisations de la Sécurité sociale, ainsi que la prolongation des avantages au titre de l’article 57 de la loi de finances complémentaire 2015, les voies et les délais de recours conformément à la loi 08-08 du 23 février 2008 relative au contentieux en matière de Sécurité sociale. A noter que par le biais d’un data show, le directeur de l’agence, Abderrahim Hadri, a fait une large tour d’horizon sur les moyens humains et infrastructurels de la CNAS au niveau de la wilaya de Ghardaïa.

Pour une population de 455 572 habitants, dont 450 888 sont assurés, soit une couverture de 99% de la population, grâce aux 158 632 assurés affiliés, dont 77383 actifs et 81 249 inactifs et 292 256 ayants droit, la CNAS de la wilaya de Ghardaïa dispose de 5 antennes et 9 centres payeurs, dont 5 structures sont pourvues de services de contrôle médical. Pas moins de 106 191 cartes Chifa ont été délivrées à ce jour. Au chapitre conventionnement, la CNAS de la wilaya de Ghardaïa a contracté des accords avec pas moins de 17 officines pharmaceutiques, 2 opticiens, 1 (une) clinique d’hémodialyse, 2 transporteurs sanitaires et que sur les 50 médecins généralistes en activité sur le territoire de la wilaya, 11 d’entre eux sont liés à la caisse par une convention.

A contrario, pour les médecins spécialistes, qui sont au nombre de 41, en exercice sur le territoire de la wilaya, aucun d’entre eux n’est conventionné, et ce, selon Abderrahim Hadri, le directeur de l’agence, «malgré tous les efforts des responsables de la caisse pour faire adhérer quelques uns d’entre eux. Ils restent, à ce jour, réticents au conventionnement, mais nous sommes en train de poursuivre nos efforts pour convaincre quelques uns d’entre eux à travailler avec nous». Sur un autre volet, il est à souligner qu’à Ghardaïa, et ce, en application des dispositions de l’ordonnance N° 15-01 du 29 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire 2015, pas moins de 553 employeurs se sont rapprochés de la caisse pour régulariser leur situation et celle de pas moins de leurs 1856 salariés en matière de cotisations de Sécurité sociale, comme permis par l’article 57 de la loi de finances complémentaire pour 2015 et dont le délai a été prolongé au 31 décembre 2016.