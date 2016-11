Des classes d’eau pour sensibiliser les écoliers

Réagissez

L’Agence de bassin hydrographique Sahara (ABHS) a organisé du 29 au 31 novembre 2016 des journées de sensibilisation sur la préservation de la ressource en eau au profit de 150 élèves du cycle moyen.

Ce programme a englobé plusieurs activités, entre autres, des débats autour de la thématique, des ateliers autour de l’eau et des visites dans plusieurs sites en lien direct avec l’eau dans la wilaya de Ghardaïa. L’ABHS a, par ailleurs, conçu et distribué des documents pédagogiques ayant pour objectif de changer les habitudes de consommation de la ressource en eau chez l’élève. Partenaire de l’événement, Mme Khodri Yamina, présidente de l’association Algeria com.Event a indiqué que cette opération est une plate-forme pour les rencontres Architecture-Eau-Désert, qui se tiendra en février 2017 à Ghardaïa.

Bouzaroua Yazid, représentant du ministère des Ressources en eau et de l’Environnement a, pour sa part, annoncé que le ministère accueille avec satisfaction cette initiative qui fait partie de la stratégie du secteur hydraulique, notamment l’incitation à la préservation de la ressource en eau. Lazhar Ben Brahim, directeur de l’Agence du bassin hydrographique Sahara a, pour sa part, rendu hommage aux participants aux classes d’eau, dont l’ABHS enregistre un portefeuille de 1500 classes depuis 2005. Le forum a connu aussi la participation de certains représentants des différents secteurs, notamment la direction de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa, la direction des ressources en eau et la Protection civile de la même wilaya. Les élèves ont pu visiter à l’occasion le système de partage des eaux de Bouchène où ils ont profité des explications concernant le fonctionnement de cet ouvrage hydraulique, qui témoigne de l’ingéniosité de l’homme, qui a su récupérer les eaux pluviales qui seront acheminées depuis le bassin versant d’Oued M’Zab, qui couvre plusieurs centaines de kilomètres, jusqu’au lieu appelé «Amlaga», qui compose le point d’afflux et la croisée de deux importants oueds, à savoir Oued Labiad et Oued Laadira. Les enfants ont découvert le Ksar de Tafilalt situé à Béni Izguene et son système de recyclage des eaux usées.

Les écoliers ont eu la possibilité d’accéder au parc zoologique et d’assister à la projection d’un film documentaire sur le cinéma municipal. Une sortie à l’unité de la Protection civile de la wilaya de Ghardaïa a permis aux élèves de voir de près le travail des sapeurs-pompiers, qui ont simulé un départ de feu et une démonstration d’extinction.