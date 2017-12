Derniers réglages du Marathon des Dunes à Ghardaïa

Réagissez

Abdelmadjid Rezkane, l’organisateur du Marathon des Dunes : « nous apportons notre contribution au redécollage tous azimuts de cette belle région. »

« Tout est fin prêt pour la grande fête du sport de masse, fête qui alliera le sport, le tourisme, la culture et l’environnement. Ensemble, avec la précieuse collaboration des autorités de la wilaya et des édiles des trois communes qui auront à accueillir chacune une des trois étapes du Marathon des Dunes , en l’occurrence, dans l’ordre chronologique de passage , El Atteuf, Metlili et Ghardaïa, nous avons procédé aux derniers réglages et ainsi arrête le programme définitif, soit notre feuille de route pour toute la durée de cet évènement , s’étalant du 26 décembre 2017 au 01 janvier 2018. » C’est ce qu’a déclaré Abdelmadjid Rezkane, l’organisateur du Marathon des Dunes, lors d’un point de presse sur la préparation de la 14ème édition, deuxième du genre à être organisé à Ghardaïa après celui de 2005.

Selon le programme qui a été remis à la presse, le départ de la 1ère étape, qui aura lieu le 28 décembre, sera donné de l’esplanade du 1er Mai, face à la gare routière de Ghardaïa. Les athlètes , qui auront à « avaler » neuf (9) kms d’asphalte, longeront le boulevard du 5 juillet, parallèlement au lit de l’oued M’zab, au dessous du K’sar de Mélika, puis de Tichrihine, se retrouveront longeant la face sud du K’sar de Béni Izguène, du côté d’El Harameïne, arriveront au superbe monument de la Concorde à Sidi Abbaz, puis bifurqueront vers El Atteuf , par la façade nord du K’sar de Bounoura. Cela, avant de s’engouffrer dans la route qui les mènera vers leur lieu d’arrivée, sur la vieille placette du K’sar d’El Atteuf , le 1er de la pentapole du M’zab à avoir été érigé dans cette vallée, par les Rostémides , il y a de cela plus de dix siècles.

La 2ème étape, également longue de 9 kms, aura lieu le 30 décembre, à 45 kms au sud de Ghardaïa, exactement dans le berceau de la grande tribu des Châambas, Metlili. Le départ de cette étape, qui sera courue en boucle à l’intérieur de la ville, sera donné devant le monument et le Musée du Moudjahid au centre ville alors que l’arrivée se fera au niveau de la vieille placette.

Deux jours plus tard, soit le 31 décembre, veille du réveillon de la Saint Sylvestre, se déroulera la troisième et dernière étape qui se déroulera sur les territoires des deux communes voisines de Bounoura et Ghardaïa. Le départ sera donné devant le siège de l’APC de Bounoura à partir duquel les coureurs s’élanceront tout au long du boulevard de Sidi Abbaz, grimperont sur quelques 300 mètres vers le promontoire de Bouhraoua, longeront le célèbre Sid El Moustadjeb, redescendront par Ben Smara, puis s’engouffreront dans le grand quartier Mozabite de Belghanem, en débouchant de Kerkoura, puis entameront la descente en longeant les quartiers de Beyn Djeblin , la cité Aâfafra, El Korti, Echâaba, Aïn Lebeau et enfin, en apothéose, la place du mythique vieux marché de Ghardaïa.

Abordant la raison du choix de Ghardaïa pour cette édition, Abdelamadjid Rezkane a évoqué deux raison essentielles, « la 1ère est celle de répondre à une demande du wali de Ghardaïa avec lequel j’ai déjà organisé des marathons à El Oued, Bechar et Bordj Bou Arreridj du temps où il était wali de ces villes. La seconde est celle d’amener les gens et notamment les étrangers qui vont y participer à être témoins de la sérénité et de la sécurité absolue qui règne dans la région, après les douloureux évènements qui l’ont gravement affectés. Aujourd’hui, nous voudrions que les athlètes étrangers qui vont y participer constatent d’eux même et rapportent fidèlement à leurs opinions. »

Il précisera que « nous estimons la participation à quelques entre 430 et 500 participants dont 180 algériens de diverses wilayas, 200 des différentes associations locales et 50 étrangers de sept pays différents, dont l’Angleterre, la France, la Belgique , la Suisse et même un Sud Coréen qui a déjà participé avec nous à plusieurs éditions.

Tous les participants ainsi que les organisateurs et encadreurs seront hébergés à l’Hôtel El Djanoub de Ghardaïa avec lequel nous avons signé une convention de partenariat et dont nous remercions le directeur général de l’EGT Ghardaïa pour sa précieuse collaboration. »

Insistant que la participation n’est « ouverte qu’aux non licenciés dans une association ou structure sportive », Abdelmadjid Rezkane, rappelle que ce marathon « d’ailleurs placé sous le thème : « le sport, la santé, la culture et l’environnement » n’a pas vocation à faire de la performance. Bien au contraire, l’objectif est d’attirer le maximum de personnes au sport de masse. Notre but est de valoriser le tourisme dans la région et d’en faire une destination prisée. »

Enfin, au menu de cette manifestation, il est prévu des visites touristiques guidées dans la région et des soirées musicales. Pour la nuit du réveillon, l’organisateur préfère, pour l’instant garder comme surprise le lieu où les participants seront conviés à le célébrer. Ce n’est pas ce qui manque à Ghardaïa comme lieux enchanteur pour ce type de fête, à condition de s’y prendre à l’avance car au mois de décembre, la région est prise d’assaut par les touristes venant enterrer l’année en cours et entamer la suivante.