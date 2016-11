Délivrance des premières cartes nationales biométriques

Réagissez

«L’administration électronique est un prélude à la mise en place de la e-gouvernance algérienne, qui est notre objectif suprême. Il faut gagner cette bataille», avait déclaré Noureddine Bedoui, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, en octobre 2015.

A Bordj Omar Driss, l’attente a été longue. Dans un passé très proche, les citoyens étaient dans l’obligation de se déplacer eux-mêmes jusqu’au chef-lieu de la daïra d’In Amenas, à 500 km de là, pour déposer le dossier d’établissement ou de renouvellement du passeport et/ou de la carte d’identité nationale, soit un parcours de 1000 km en aller et retour. Il suffit à présent d’un clic sur le site du ministère de l’Intérieur pour recevoir, après quelques jours, un sms confirmant la disponibilité des cartes d’identité nationale biométrique au niveau de l’état civil de leur commune. La souffrance des longs déplacements fait désormais partie du passé. Une action simplifiée, plus proche des citoyens et surtout plus efficace et moins coûteuse.