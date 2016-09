Déception des associations de parents d’élèves qui espéraient la rencontrer

Réagissez

C ’est par un laconique message (ou plutôt deux, le second étant une sorte de correction du premier, amenant plus de précision), transmis par mail à la presse locale par la cellule de communication de la wilaya de Ghardaïa que la corporation a appris l’annulation ou le report, (le message transmis en arabe reste encore flou à ce sujet), de la visite de travail que devait effectuer dimanche 18 septembre à Ghardaïa Mme Benghebrit, la ministre de l’éducation nationale.

En effet le 1er message transmis par la cellule de communication ne faisait pas encore mention de l’annulation /report de la visite de Mme la ministre de l’éducation nationale , mais simplement de l’annulation de la conférence qu’elle devait tenir sur le thème de « la nouvelle stratégie nationale pour l’amélioration du traitement pédagogique ».

Moins de dix minutes plus tard, comme si les rédacteurs du message se son rendus compte qu’il était incomplet, un second message, toujours en arabe, tombe informant la corporation, sans être encore une fois assez précis, de l’annulation ou report, de la visite de Mme la ministre de l’éducation nationale.

Contacté à plusieurs reprises par téléphone pour avoir de plus amples informations sur ce sujet, Ammar Tibani, le directeur de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa et contrairement à ses habitudes, est resté injoignables malgré nos moult tentatives. Il faut dire que cette visite était très attendue dans la vallée du M’zab après, notamment le mouvement de boycott qui a duré cinq longues journées depuis la rentrée du 4 septembre, enclenché par dix neuf (19) associations de parents d’élèves mozabites de la commune de Ghardaïa qui ont refusés que des enseignants, sans aucune expérience, nouvellement recrutés suite au dernier concours organisé par le ministère de l’éducation national soient affectés dans leurs établissements scolaires.

La revendication concernait aussi le rejet des enseignants arabes qui auraient selon eux « soit abandonnés leurs postes lors des derniers événements, soit pour d’autres qui auraient refusés de prodiguer des cours aux élèves mozabites ». La principale revendication qu’ils ont martelé, et qui a été rejetée par les autorités qui ont appelés à la raison, à la sagesse et au respect des lois de la république était « l’exigence de se faire affecter dans ces dix neuf établissements des enseignants mozabites, notamment les universitaires mozabites qui auraient palliés à la défection des enseignants arabes lors des événements ».

Négociations

C’est lors des deux journées de fête de l’Aïd El Adha, qu’en toute discrétion, des tractations ont eu lieu entre, notamment et surtout d’une part Ammar Tibani, le directeur de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa et d’autre part les représentants des dix neuf associations de parents d’élèves mozabites de la commune de Ghardaïa et d’un membre de la fédération des associations parents d’élèves mozabites, qui ont abouti à une issue heureuse pour les plus de 8500 élèves mozabites qui ont ainsi rejoints leurs bancs de classes mercredi passé.

Mais les détails du deal passé entre les deux parties n’ont à ce jour pas été révélés malgré toutes les tentatives de la presse d’en savoir un peu plus. il semblerait , toutefois, selon des indiscrétions émanant de certains représentants de parents d’élèves et de quelques notabilités de la communauté mozabite « qu’il a été question d’une reprise des cours avec promesse de faire rencontrer une délégation de ces associations de parents d’élèves mozabites, qui devait de vive voix exposer les doléances à la ministre de l’éducation qui aurait ainsi à prendre la (ou les ) décision(s) que tout le monde devrait respecter » .

Qu’en est-il maintenant que cette visite est, sinon annulée, du moins reportée ? « Nous allons nous concerter pour étudier ce contre-temps et voir quelles mesures adopter. Mais nous ne ferons certainement pas cavalier seuls, nous allons aussi demander à rencontrer les autorités locales, notamment le wali et le directeur de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa, pour avoir leur opinions à ce sujet » nous informe en toute discrétion, et sous le sceau de l’anonymat, un membre influent d’une des dix neuf associations ayant conduit le boycott.