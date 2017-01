Chirurgie et pose de vingt prothèses orthopédiques

Réagissez

Dans le cadre du jumelage de l’EPH Docteur Brahim Tirichine de Ghardaïa et de l’EHS Ben-Aknoun (Alger), initié par le ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière, et piloté par la direction de la santé de la wilaya de Ghardaïa, une équipe médicale, conduite par le professeur Abderrahmane Benbouzid, chef de service chirurgie orthopédique et traumatologique de l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) de Ben Aknoun (Alger) , s’est rendue , du 3 au 6 janvier , à Ghardaïa où elle a procédé à pas moins de vingt interventions chirurgicales de pose de prothèse totale de hanche à double mobilité ou de genou.

Accompagné d’une dizaine de chirurgiens-orthopédistes, de médecins réanimateurs et de spécialistes, le professeur Benbouzid a ainsi, en collaboration avec une équipe chirurgicale de l’hôpital de Ghardaïa, conduite par le Dr Med Koumni, chef de service chirurgie orthopédique et du Dr Brahim Bendekken, orthopédiste, procédé dans le bloc chirurgical de l’hôpital Docteur Brahim Tirichine de Ghardaïa, à des interventions chirurgicales assez lourdes et à la pose de prothèses de la hanche et du genou à une vingtaine de patients de sexe masculin âgés entre 30 et 75 ans, issus de toutes les localités de la wilaya de Ghardaïa.

Approché pour avoir plus de précision sur cette opération, le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Ghardaïa (DSP), Ameur Benaissa a confié à El Watan : “ il y une forte demande pour ce type d’intervention . ne pouvant faire passer touts les patients lors de ces trois journées , nous avons du procéder à une sélection de 20 patients présentant des pathologies lourdes , invalidantes et totalement handicapés . il faut savoir que ce type d’opération avec pose de prothèse coûte dans les 45 millions de centimes par patient . elles sont totalement gratuites . C’est dire avec quelle satisfaction elles sont accueillies par la population locale qui recourait aux services des cliniques privées dont les honoraires sont onéreux et hors de portée des citoyens démunis. ”.

Par ailleurs, et en marge de ces journées chirurgicales, une session de formation sur les thématiques de la traumato-orthopédie, les causes pouvant conduire à la pose d’une prothèse totale (d’origines infectieuse, tumorale ou traumatique), les protocoles de consultation et de prise en charge des patients et la rééducation, destinée aux jeunes médecins animée par le professeur Benbouzid a été organisée au niveau de l’hôpital Docteur Brahim Tirichine de Ghardaïa.

Pour rappel, lors de sa dernière visite dans la wilaya de Ghardaïa, le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière , Abdelmalek Boudiaf, avait mis en exergue la nécessité d’organiser des réunions régulières pour assurer le suivi et le succès de ce type d’opérations en facilitant la tâche à ces missions médicales avant de s’engager de mettre à leur disposition tous les moyens et équipements nécessaires. Et c’est dans ce cadre que des accords de jumelage ont été conclus début mars dernier entre les CHU du nord du pays et ceux du sud et des hauts plateaux pour la prise en charge des spécialités qui font défaut dans ces régions d’une part, et assurer la formation des corps médical et paramédical, d’une autre part.