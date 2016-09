Réagissez

C’est un soulagement pour les habitants du quartier de Chaâbet Ennichène, dans la commune de Ghardaïa, que l’arrestation par les limiers de la police de la 1re sûreté urbaine du quartier éponyme d’une bande de malfaiteurs composée de quatre individus, âgés de 18 à 22 ans, qui ont provoqué une véritable psychose chez les citoyens, hantés par les vols d’habitation, notamment en périodes de congés.

C’est en fait à partir d’une plainte auprès de cette sûreté urbaine déposée par un citoyen de 63 ans victime du vol par effraction de son domicile et de la disparition d’un lot de bijoux de famille, estimé à une trentaine de millions de centimes, que l’enquête a démarré. Après de minutieuses investigations, notamment dans le voisinage immédiat et dans le milieu de la délinquance locale, que les enquêteurs sont parvenus à avoir la quasi certitude de l’implication d’un jeune délinquant, voisin de la victime.

Connu des services et multirécidiviste dans le vol de domiciles par effraction, ce jeune homme de 22 ans, sur lequel pesaient les soupçons, a été convoqué pour interrogatoire au commissariat du quartier en question. Harcelé de questions, il finit par avouer être l’auteur du vol, mais pas tout seul. Il a balancé, sans état d’âme, ses trois complices, âgés de 18 à 22 ans qui ont été arrêtés à leur tour.

Une parure en or d’une valeur de 200 000 DA, ainsi qu’une somme d’argent en espèces (9 millions de centimes) provenant de la vente d’une bague en or, ont été récupérés. Les deux receleurs, âgés de 21 et 25 ans, qui leur ont acheté la bague et quelques grammes d’or cassé, ont été à leur tour arrêtés. Ils sont accusés d’avoir acheté à bas prix, très en-deçà de leur valeur réelle, des bijoux volés, et ce, en toute connaissance de cause. En effet, ils exercent dans le domaine de la bijouterie et a fortiori, ils connaissent très bien le milieu délinquant de leurs vendeurs.

Présentés devant le procureur près le tribunal de Ghardaïa, qui les a déférés devant le magistrat instructeur, ils ont tous été placés sous mandat de dépôt et incarcérés à la prison Chaâbet Ennichène de Ghardaïa. Les quatre voleurs pour les délits d’«association de malfaiteurs», «vol par effraction» et «violation de domicile» alors que les deux derniers sont poursuivis pour «recel, en toute connaissance de cause, d’objets volés».