Cérémonie en l’honneur du colonel Ali Rouane

Tout le monde a tenu à être présent dans la grande salle des festivités de la résidence de la wilaya de Ghardaïa pour souhaiter une bonne suite de carrière au désormais nouveau chef d’état- major de la 6e Région militaire de la Gendarmerie nationale à Tamanrasset, le colonel Ali Rouane.

Ils étaient là sans exception, les édiles des 13 communes de la wilaya de Ghardaïa, les chefs de daïra, les élus des APC et APW, les sages (aâyane, toutes communautés confondues), les représentants du peuple aux deux Chambres du Parlement (députés et sénateurs), les associations (qu’elles soient sportives, caritatives ou de quartier), et aux premiers rangs Azzedine Mechri, le wali de Ghardaïa, Omar Daddi Addoune, le P/APW, Mohamed Bensalem, le procureur général de la République près la cour de la wilaya de Ghardaïa, le colonel Maâmeri, chef du secteur opérationnel de Ghardaïa, le commissaire divisionnaire Yahia Bousselah, chef de sûreté de wilaya de Ghardaïa, le commandant Abderrahmane, chef du CTRI et le nouveau commandant du groupement de gendarmerie de Ghardaïa, le lieutenant colonel Messaoud Zennir.



Hommage

Tour à tour, tous les intervenants ont loué les qualités morales et professionnelles du colonel Ali Rouane, qui a passé plus de quatre ans à la tête du groupement de gendarmerie de Ghardaïa et où il a eu à gérer, à la tête de ses hommes et toujours le 1er à y faire face, les moments les plus pénibles vécus par cette région lors des sanglants affrontements intercommunautaires qui ont ébranlé la région. Submergés par l’émotion, un membre influent d’une célèbre école coranique de la région et un responsable d’une association d’un des quartiers les plus populeux et les plus populaires de la région n’ont pu retenir leurs larmes. Pour sa part, le colonel Ali Rouane, très touché par toutes les marques de sympathie et de respect a, dans une courte, sobre et émouvante allocution, remercié l’assistance pour toute l’aide qu’il a reçue lors de sa mission dans la wilaya de Ghardaïa, en l’invitant à faire de même avec son successeur «pour asseoir la paix, la sérénité et la concorde entre tous les enfants de cette merveilleuse région».

Qualités

Connu pour être un homme de terrain, le colonel Ali Rouane, lors de son passage au niveau de la wilaya de Ghardaïa, a été remarqué par son travail remarquable, de l’avis de sa hiérarchie, qui a été surtout reconnu par toutes les franges de la population locale qui lui voue une estime sans pareille. Ce qui n’est pas rien au regard de la méfiance et de la suspicion légendaire des Algériens envers l’uniforme.

En quatre années à la tête de ce corps de sécurité, dans une wilaya, véritable carrefour et plaque tournante de tous les trafics, notamment de la part de l’importante communauté subsaharienne et connue pour sa prolifération de la criminalité, le colonel Ali Rouane, qui a gravi les échelons un par un, a réussi à faire baisser ostensiblement le crime à Ghardaïa.

Très sociable avec la population locale, dans les pires moments qu’a vécus la région en 2014, lors des événements de Ghardaïa, de Berriane et surtout de Guerrara, le colonel Ali Rouane, a su gérer en ce temps-là la situation avec beaucoup de tact et de sagesse. Sa rigueur avec les gendarmes av été telle qu’il faisait régulièrement des visites inopinées, au niveau des barrages, des compagnies et des brigades.

A Tamanrasset, où vivent aux côtés d’autochtones, quelquefois avec quelques frictions plus ou moins graves, des migrants de pas moins de 48 nationalités africaines, c’est un grand chantier qui l’attend. Le trafic de drogue, la délinquance et la criminalité sous toutes ses formes ont pris de l’ampleur dans la capitale de l’Assihar, et ce, en dépit des efforts de lutte menés par tous les services de sécurité.