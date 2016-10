Réagissez

Rehaussée par la présence de Azzedine Mechri, le wali de la wilaya de Ghardaïa entouré d’Omar Daddi Addoune, le P/APW de Ghardaïa, du SG et du chef de cabinet de la wilaya, du colonel Abderrazak Mâameri, chef du secteur militaire , du colonel Omar , chef du CTRI , du lieutenant colonel Messaoud Zennir, commandant du groupement de gendarmerie de Ghardaïa, de la quasi totalité des directeurs de l’exécutif et de la presse locale, brève mais très chaleureuse fut la cérémonie organisée, jeudi soir dans les salons de la résidence de la wilaya de Ghardaïa, en l’honneur de deux directeurs, ceux de la Caisse nationale du logement (CNL) et de la radio locale, mutés respectivement vers les wilayas de Tipasa et de Ouargla.

Si le second, en l’occurrence Laïd Laggab, qui avait déjà rejoint son poste à Ouargla, n’était pas présent, représenté pour la circonstance par Mokhtar Bahnas, son remplaçant, le directeur actuel de la radio de Ghardaïa, le premier , très connu et très respecté Mohamed Dahbi Korichi qui, étreint par l’émotion et touché par toutes les marques de respect envers sa personne, n’a pu retenir ses larmes, était bien présent parmi ceux qu’il a côtoyé , pour certains , depuis 15 ans , soit de 2001.

C’est dire quel long et riche parcours, que le désormais ex directeur de la CNL de Ghardaïa, a marqué de son indélébile empreinte tant au niveau de la limitrophe wilaya de Ouargla qu’à Ghardaïa. Très respecté par la population de cette grande et très belle wilaya qui lui reconnait son abnégation et sa grande compétence, notamment dans la gestion des milliers de dossiers des sinistrés des dévastatrices inondations qui ont marqué à jamais la région un certain 30 septembre 2008. mais aussi, sa grande maîtrise dans la gestion de ce très délicat dossier des 30 000 lots de terrains à bâtir, opération très complexe et la plus grande jamais entamé dans le pays depuis l’indépendance . Et c’est là que réside tout le mérite de ce valeureux cadre, pur produit de l’université Algérienne, l’ex directeur de la CNL de Ghardaïa, Mohamed Dahbi Korichi, qui est ainsi désigné par sa tutelle pour prendre, dans les mêmes fonctions, les rênes de la CNL de Tipasa, remplacé par Mme Amirouchen Leïla, bardée de diplômes universitaires et enfant du secteur.