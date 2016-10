Réagissez

C’est au sein de l’unité 405 de maintien de l’ordre de Sidi Abbaz, plus connue sous l’ancienne appellation d’«unité républicaine de sécurité (URS)», que s’est déroulé samedi la cérémonie d’installation du nouveau chef de sûreté de wilaya, le commissaire divisionnaire Mohamed Salah Zeghadnia, en remplacement de Yahia Bousselah, muté dans les mêmes fonctions à Ouargla.

Présidée par Abdeslam Belamri, l’inspecteur régional de la police nationale pour le Sud-Est, et rehaussée par la présence de Azzedine Mechri, le wali de Ghardaïa, dans une salle pleine à craquer, où s’étaient «entassés», plusieurs membres de l’exécutif, le président de l’APW, sénateurs, députés, élus, anciens moudjahidine, notables, Aâyanes, membres et représentants de la société civile, la cérémonie, réglée comme du papier à musique, s’est déroulée en moins d’une heure. Dans un discours de circonstance, l’inspecteur régional, Abdeslam Belamri, a rappelé les principes guidant, au niveau de la DGSN, les critères fondamentaux du choix très rigoureux des responsables à tous les niveaux, notamment celui ayant trait à la mobilité des responsables à la tête des sûretés de wilaya.

Prenant la parole, le wali de Ghardaïa a mis en exergue les qualités morales et professionnelles de l’ancien chef de sûreté de wilaya, le commissaire Yahia Bousselah, et a souhaité la bienvenue au nouveau chef de sûreté, le commissaire divisionnaire Mohamed Salah Zeghadnia. Pour rappel, ce dernier, détenteur d’un doctorat en criminologie obtenu à l’université de Perpignan (France), et dont le dernier poste est celui de chef de sûreté de wilaya de Laghouat, a déjà exercé au niveau de la sûreté de wilaya de Ghardaïa en qualité de chef des services de wilaya de la police judiciaire (S.W.P.J.).