Cannabis à Zelfana : Le jardin d’un particulier transformé en champ de culture

Agissant sur informations fiables faisant état de l’existence d’une petite plantation de cannabis dans le jardin d’un habitant du quartier Chahid Dahane, les gendarmes de la brigade de la ville des thermes, Zelfana, à 70 km au sud de Ghardaïa, sont tombés en fait sur une véritable petite manufacture du cannabis.

Munis d’un mandat de perquisition délivré par le procureur du tribunal de Metlili, les éléments de la brigade de gendarmerie de Zelfana ont procédé à la perquisition d’une maisonnette dont le jardin s’est avéré être une plantation de cannabis. En effet, sur les lieux et encore en phase de mûrissement, 28 pieds de plantes de cannabis étaient encore en train de pousser alors que pas moins de 4083 pieds de plantes sèches de cannabis étaient prêtes à être triturées pour être transformé en résine de cannabis, soit en kif traité et 1022 graines de semence de cannabis ont été découverts.

Arrêté sur les lieux, le propriétaire originaire de Metlili, à 45 km plus au nord, âgé de 64 ans, et père de sept enfants est un repris de justice, récidiviste notoire, bien connu dans le milieu des stupéfiants. Présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Metlili, territorialement compétent, qui l’a déféré devant le magistrat instructeur, il a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la prison de Châabet Ennichène de Ghardaïa.

Et dire que l’on se demandait d’où parvenaient toutes ces cargaisons de kif traité qui inondent notre pays. Il n’y a apparemment pas - même si ce n’est que dans une moindre proportion - uniquement notre voisin de l’Ouest qui nous fourgue son poison. Il y a de la concurrence, déloyale et illégale, de l’intérieur même du pays.