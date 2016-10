Brèves du sud

Réagissez

Trois morts et 3 blessés dans un accident de la route À Tamanrasset

Encore un drame sur la RN1. Trois personnes ont trouvé la mort et 3 autres ont été blessées lors d’un grave accident de la circulation survenu avant-hier soir à 40 km au nord de la ville de Tamanrasset. L’accident s’est produit à 19h40, à la suite d’une collision frontale entre un taxi transportant 5 passagers d’une même famille et un camion de transport de marchandises, a-t-on appris, hier, auprès de la direction locale de la Protection civile. Les victimes décédées, Allal Bahemmou, Ben Zemit Abddenour et sa sœur Intissar, âgées respectivement de 34, 7 et 6 ans ont été transportées à la morgue de l’hôpital Mesbah Baghdadi de Tamanrasset, tandis que les blessés, dont le conducteur du poids lourds, une femme et sa fille de 4 ans, ils ont été évacués vers le service des urgences du même Etablissement hospitalier, où ils sont mis sous observation médicale, affirme une source hospitalière. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet accident.





La sûreté de wilaya organise une campagne de don de sang

Une campagne de don de sang a été organisée, jeudi, au centre médico-social relevant de la sûreté de la wilaya de Tamanrasset, a indiqué un communiqué émanant de cette institution. La campagne entre dans le cadre humanitaire et des actions menées en faveur des anémiques, et ce, afin d’alimenter la banque de sang des Etablissements hospitaliers de la wilaya. L’opération concernera l’ensemble des employés, y compris les cadres de ce corps de sécurité et les agents assimilés, selon la même source, qui précise que cette action, qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des donneurs de sang et la mise en application du programme de consolidation du travail de proximité. L’opération, qui vise à consacrer les valeurs de solidarité au sein de la société et à renforcer davantage le lien entre policiers et citoyens, a été supervisée par une équipe médicale et paramédicale de l’hôpital Mesbah Baghdadi, de Tamanrasset, précise-t-on de même source.





La population locale réclame la responsabilité sociale des entreprises pétrolières

Malgré la multitude de directions régionales de Sonatrach (TFT, Gourd Nouss et El Hamra) que compte, à elle seule, la commune de Bordj Omar Driss, située à 700 km au nord d’Illizi, ainsi que les dizaines de sociétés pétrolières filiales de groupe Sonatrach , l’industrie énergétique n’a, hélas, aucun effet important sur la croissance économique et urbaine de cette ville et son rayonnement territorial. En l’absence de cette synergie pourtant indispensable pour une responsabilité sociétale et environnementale de ces sociétés envers la population locale, pour asseoir une vraie assise économique durable pour l’économie urbaine de cette ville, la commune souffre encore d’un véritable enclavement qui ne dit pas son nom.

La population locale et ses représentants n’ont pas cessé d’exprimer leur souhait d’avoir, au moins, un centre médico-social «citoyen» de Sonatrach qui ambitionne de consolider ses liens sociaux avec les populations locales où elle est implantée !

La jeunesse de cette ville, qui ne dispose paradoxalement même pas d’un stade de football digne de ce nom, réclame l’ouverture de sections du Groupement sportif des pétroliers (GSP) de l’entreprise publique Sonatrach, et ce, en vue d’élargir sa stratégie de sponsoring, d’accompagnement et de développement de la pratique sportive et de formation de jeunes. A l’évidence, l’intégration et l’implication des acteurs de l’industrie énergétique est incontournable pour assurer un redémarrage économique de cette merveilleuse région du Tassili n’Ajjer.Bouda Brahim



Le DJS de la wilaya d’Illizi en visite à Bordj Omar Driss

Le directeur de wilaya de la jeunesse et des sports, Cherif Brahim, a effectué, la semaine derrière, une visite de travail et d’inspection dans la commune de Bordj Omar Driss, 700 km au nord d’Illizi. Ce dernier a inspecté l’ensemble des structures relevant de son secteur avant d’entamer une séance de travail et de concertation avec les représentants du mouvement associatif de cette commune ainsi que les responsables municipaux. Les jeunes de Bordj Omar Driss espèrent que les autres directeurs de wilaya se déplacent périodiquement à leur lointaine commune et entendent leurs préoccupations.