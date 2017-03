Brèves du sud

Réagissez

Ghardaïa / 420 millions de centimes collectés pour la Palestine

Arrivé jeudi soir à Ghardaïa, le porte-parole officiel du mouvement palestinien Hamas, le docteur Sami Abou Zohr, a été reçu par le président de l’association El Baraka pour le travail et le secours humanitaire, en compagnie du responsable local de l’association et candidat à l’élection législative du 4 mai prochain, tête de liste du parti Hamas algérien, Ahmed Naïli.

La visite du responsable palestinien se veut être un soutien au parti islamiste Hamas algérien, mais n’a pu être déclaré sur la place publique, compte tenu que la campagne électorale n’a pas encore débuté et qu’en conséquence toute espèce de rassemblement ou rencontre sur la voie publique est interdit. Ce qui a contraint les militants de ce parti à organiser une réunion restreinte dans un local privé, à l’abri des regards.

Cette rencontre a, par ailleurs, permis de démontrer le soutien indéfectibles de l’Algérien envers nos frères palestiniens, en récoltant en moins de 8 heures, entre Ghardaïa et Metlili, pas moins de 420 millions de centimes, qui ont été remis à l’hôte palestinien, a signalé le porte-parole du mouvement de la résistance palestinienne, qui a été reçu à Metlili par Cheikh Dahma, éminence religieuse malékite de la région, qui lui a réaffirmé tout le soutien du peuple et du gouvernement algérien dans leur juste combat pour le recouvrement de leur liberté et de la création d’un Etat palestinien, avec El Qods comme capitale. Djamel K.



Tamanrasset / Un dealer arrêté et une quantité de drogue saisie à Tahaggart

Arrestation d’un dealer et saisie de près de 900 g de drogue, tel est le bilan de l’opération menée, ce week-end, par les services de la police judiciaire de la wilaya de Tamanrasset.

Selon le responsable de la cellule de communication et des relations générales auprès de la sûreté de wilaya, le commissaire Farid Damou, ce coup de filet a été opéré dans une maison louée par le mis en cause à Tahaggart est, suite à une perquisition ordonnée par les instances judiciaires compétentes.

Les éléments de la police y ont découvert une quantité de 160 g de kif traité et 730 g de bingo, que le prévenu s’apprêtait à écouler localement. Une somme d’argent en monnaie nationale, évaluée à 56500 DA, a également été récupérée lors de cette opération, ajoute notre source, en faisant savoir que l’accusé, âgé de 33 ans, a été présenté devant le parquet de Tamanrasset, qui a ordonné sa mise en détention préventive, en attendant sa comparution devant le juge. Ravah Ighil



Illizi / Importante campagne médicale en ophtalmologie

Pas moins de 156 interventions chirurgicales, ainsi que plus de 700 consultations médicales ont été assurées par des médecins spécialistes en ophtalmologie au profit des patients des différentes localités de la wilaya d’Illizi.

Ces interventions chirurgicales, qui ont été assurées par 14 praticiens suisses et 11 autres algériens, ont porté sur le traitement de pathologies ophtalmologiques, dont la correction d’anomalies palpébrales, le strabisme, le glaucome et la cataracte. B. B.