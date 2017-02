Réagissez

Les notables de la région veulent le nom de Temassinine

Dans une lettre adressée u ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, par le biais du premier magistrat de la wilaya, dont nous détenons une copie, les notables de la commune de Bordj Omar Driss, veulent revenir à l’antique appellation de cette région à savoir Temassinine. En fait, les notables veulent renommer cette région soit par : « La commune de Temassinine » et réserver le nom du glorieux Chahid Omar Driss à l’un de ses antiques quartiers et aux établissements scolaires, sanitaires et autres. Ou bien la renommer par : « La commune de Bordj Omar Driss Temassinine », écrivent-ils. Pour rappel, cette merveilleuse oasis, porte du Tassili N’Ajjers est connue sous le nom de Temassinine, et renommée Fort-Flatters par la France coloniale. « Temassinine est située à la limite des pays arabes et targui. C’est un point particulièrement bien choisi, sur un des chemins qui guidaient les croyants de tout le Maghreb, le Touat, le Sahara algérien allant en pèlerinage à la Mecque, et au point où ce chemin se croise avec la piste des caravanes d’Ouargla, des pays touareg et du Soudan.»



Ouverture du centre d’hémodialyse, le ministère de la Santé face à ses promesses

La souffrance des insuffisants rénaux de la commune de Bordj Omar Driss, 700 km au nord d’Illizi, et qui sont contraints d’abandonner leurs foyers pour trouver refuge à Illizi ou à Ouargla, situées respectivement, à 700 et 500 km, semble bien loin d’être prise convenablement en charge. Après son périple qui l’a conduit dans la wilaya d’Illizi, en janvier 2015, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière avait promet la réalisation d’un nouveau centre d’hémodialyse dans la commune de Bordj Omar Driss pour mettre fin au cauchemar vécu par des personnes atteintes de cette maladie néphrétique. Le centre a été bel et bien réalisé mais son ouverture ne semble pas à l’ordre du jour.

En fait, Malgré la bonne volonté de tout le staff médical de cet établissement sanitaire, à leur tête le premier responsable du secteur de la Santé publique de la wilaya, mais cette commune cumul un retard criant en matière de prise en charge médicale qui date depuis fort longtemps et une réforme profonde de ce secteur est absolument nécessaire. La polyclinique n’est pas dotée d’un bloc opératoire, d’où d’un réanimateur, pour assurer la prise en charge d’éventuelle complication du malade et le bloc le plus proche se trouve à In Amenas, à 500 km de là.

Elle ne dispose pas de médecins spécialistes (néphrologue, chirurgien) moins encore d’un anesthésiste non plus de techniciens en maintenance formés à l’utilisation et à l’entretien des générateurs d’hémodialyse et de la station de traitement de l’eau. En outre, le laboratoire d’analyse médical de cette polyclinique, promue en EPSP, n’est pas doté par les moyens adéquats pour assurer tous les examens médicaux nécessaires. A cela s’ajoute l’inexistence d’un centre de transfusion sanguine. La population locale de cette partie éloignée de l’extrême sud réclame légitimement la réunion de toutes les conditions nécessaires à l’ouverture de ce centre et l’amélioration de condition de prise en charge médicale dans cette vaste commune, dépourvue d’un gynécologue !



Préparation des élections législatives, une délégation ministérielle en visite

En prévision des prochaines élections de renouvellement de la Chambre basse du parlement, une délégation du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, composée de trois membres, s’est rendue, mardi, à Bordj Omar Driss, 700 km au nord d’Illizi, pour s’enquérir de l’état de préparation des différentes opérations y afférentes. Rencontré devant cette mairie, après avoir inspecté le bureau de révision des listes électorales, un des membres nous a déclaré : «Les employés sont à pied d’œuvre et nous avons pu constater que tous les moyens nécessaires ont été mis en place.»