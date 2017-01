Réagissez

La promotion de la femme rurale oasienne objet d’un forum Euroméditerranéen

La promotion de la femme rurale oasienne est le thème du forum euro-méditerranéen qui sera organisé au chef-lieu de la wilaya d’Illizi par l’Association de l’environnement et du développement durable (Aedd) durant la période du 28 janvier au 5 février prochain. « En général les projets des différents secteurs doivent tenir compte des spécificités des zones désertiques et oasiennes (tourisme responsable, agriculture oasiennes,) et garantir la durabilité des investissements par une approche intégrée des écosystèmes (…) La bonne gouvernance passe par la capacité des différents intervenants pouvoir public et société civile et surtout de s’unir pour trouver les solutions aux problématiques qui se posent. Une bonne gouvernance aussi dans la gestion des problématiques liées aux besoins de la femme rurale en générale et à Illizi en particulier c’est d’autant plus difficile que les différents partenaires ne sont pas au diapason les uns des autres.» lit-on dans le site du forum

Un mort dans un accident de la route à Djanet

Une personne a perdu la vie dans un accident de la circulation qui s’est produit ce week-end, dans la circonscription administrative de Djanet. L’accident a eu lieu sur la route nationale n°3, menant vers la commune de Djanet, au sud d’Illizi. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour élucider les circonstances exactes de ce drame.

Le siège de l’APC de Bordj Omar Driss toujours sans électricité !

La représentation locale de la Société de distribution de l’électricité et du gaz du centre de la commune de Bordj Omar Driss, 700 km au nord d’Illizi, semble déterminée à pousser les responsables municipaux à régler les factures impayées. Le courant a été coupé depuis plus de trois semaines, et ce, jusqu’à ce que l’APC s’acquitte de ses dettes. Conséquence, les citoyens et les usagers de différents services de la mairie, notamment celui de l’état civil, n’arrivent plus à établir leurs pièces administratives.

L’association El-Afak organise la 1re semaine culturelle

Profitant des vacances scolaires d’hiver et dans le cadre de ses activités pédagogiques, l’association El-Afak des activités culturelle a organisé, une semaine d’activités éducatives et culturelles, et ce, en collaboration avec le bureau communal de l’Organisation nationale de la promotion de la société civile. Une foire de livre, des activités ludiques, chants et contes pour enfants ainsi que plusieurs conférences ayant trait sur la performance scolaire et la communication efficace ont été assurées par, Adel Hemmadi, coach et formateur en la matière, au profit des élèves des différents établissements scolaires de la région. Profitant de la même occasion, les organisateurs de cette manifestation ont honorés des figures emblématiques de cette ville.

Mariage collectif pour une dizaine de couple

La localité de Zaouiet Sidi Moussa ainsi que le chef-lieu communal de la ville de Bordj Omar Driss ont abrité, durant cette vacance, la première édition du mariage collectif au profit d’une dizaine de jeunes couples. Organisé à l’initiative de deux associations à savoir Ness El Khir et Imran N’El Khir, le mariage collectif s’est déroulé, dans la pure tradition, en présence de Chouyoukh, notables de la région ainsi que de nombreux invités de cette merveilleuse région du Tassili N’Ajjers.

La cérémonie a donné lieu, comme de coutume, à la lecture de versets du Saint Coran et la psalmodie de chants religieux et de Medih, avant que les invités ne soient conviés autour du Couscous, plat essentiel dans cette heureuse occasion.. Une cérémonie d’habillage traditionnel a eu lieu au profit de nouveaux mariés qui étaient très heureux de voir le rêve de leur vie concrétisé. Une occasion pour promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion sociale de la société.Bouda Brahim