Solidarité Nationale : Mounia Meslem aux côtés des écoliers d’Illizi



La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, a fait don de quatre bus pour le transport scolaire dans les communes d’Illizi, nous a fait savoir Mohamed Ali Ouiden, le directeur de l’action sociale (DAS) d’Illizi. Selon ce dernier, ces bus vont renforcer et améliorer le transport des écoliers dans la wilaya, notamment dans les zones défavorisées. Pour leur part, les habitants du Tassili N’Ajjers, notamment les parents d’élèves, ont salué ce geste de solidarité, qui vient répondre aux demandes concernant la couverture des besoins en matière de transport scolaire, en particulier pour les zones déshéritées de la wilaya.



Sensibilisation : L’association des pêcheurs d’Alger en visite à Djanet



L’Association environnementale des pêcheurs de la wilaya d’Alger entame, ces jours-ci, un travail de sensibilisation au profit des pêcheurs de la commune de Djanet.

Intervenant sur les ondes de la radio locale, Mohamed Saoudi, président de ladite association, a déclaré : «Notre association a pour objectif essentiel la protection de l’environnement et la préservation des espèces protégées, ainsi que leur écosystème, et ce, en collaboration avec les autorités locales et les institutions concernées.» Et d’ajouter : «Nous avons organisé des séances de travail et de sensibilisation au profit des pêcheurs de la région en vue de vulgariser les directives et les textes règlementaires régissant ce domaine, surtout lorsqu’on sait que le Tassili n’Ajjers comporte plusieurs espèces protégées mondialement et leur préservation nécessite l’implication de tous.»



Bordj El Haouès : Les lycéens internes réclament l’amélioration des repas



Les élèves du lycée Targui Ouantimidi, résidant à l’internat du CEM Ouanakerbi Akhmadoun, dénoncent la mauvaise qualité des repas servis. Selon leurs propos sur les réseaux sociaux, «depuis la démission du cuisinier, dimanche dernier, c’est l’anarchie qui règne à la cantine, manque d’hygiène, les robinets sont à sec et absence d’un surveillant au sein de l’internat.» Ils réclament une prise en charge de leurs revendications.