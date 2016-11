Réagissez

Bordj Omar Driss : La ligue sportive honore Haoussa Fatma Zohra et Ouantini Fatma Zohra



Un vibrant hommage a été rendu à Fatma Zohra Haoussa et Ouantini Fatma Zohra, deux plus anciennes infirmières de cette ville, située à 700 km au nord d’Illizi. Cet hommage initié par la ligue sportive de cette commune, en présence du secrétaire général de la commune, Abdelkader Hemmadi, se veut un message de reconnaissance à ces deux grandes dames pour leur merveilleux travail humanitaire au profit de la population locale, très éloignée des centres de médecine de référence.



Djanet : Plus de 15 kg de kif saisis par les Douanes



Pas moins de 15,8 kg de kif traité ont été saisis, hier, par la Douane à la cité d’Ifri, près du centre-ville de Djanet, a-t-on appris auprès d’une source fiable. L’arrestation fait suite à des informations parvenues aux services des Douanes, qui, après une profonde et minutieuse investigation, ont réussi à arrêter, lors d’une embuscade, trois personnes, au bord d’un véhicule 4x4, en possession de 32 plaquettes de kif traité destinées à la contrebande ainsi qu’une somme d’argent de 10 millions de centimes et trois téléphones portables. Les mis en cause ont été introduits devant la juridiction compétente, précise notre source.



Bordj Omar Driss : Les habitants font de l’auto-stop



Le manque de transport urbain est un vrai casse-tête pour les habitants de cette belle oasis saharienne, qui sont à la merci de l’auto-stop. En fait, l’inexistence de moyens de transport urbain au sein de cette commune rend le quotidien des fonctionnaires des différentes administrations situées en plein centre-ville, des écoliers, des élèves de centres de formation mais aussi et surtout les enseignants des différents établissements scolaires, très dur et difficile. «Cette situation engendre stress, fatigue et retard aux cours», disait un enseignant de Zaouiet Sidi Moussa, habitant dans la nouvelle zone urbaine. L’amélioration de la qualité du transport urbain joue un rôle important dans la gestion urbaine, jusque-là en deçà des aspirations de la population de Temassinine.



Illizi : Ouverture de la 3e session criminelle



Onze affaires figurent au rôle de la troisième session criminelle de l’année 2016 de la cour d’Illizi, qui s’est ouverte dimanche et s’étalera jusqu’au 15 novembre courant. Cette session verra la comparution de 20 accusés, dont 4 sont en détention, 6 non détenus, 7 en fuite et deux autres sous contrôle judiciaire. Au cours des différentes audiences, les magistrats statueront sur des affaires liées, entre autres, à la constitution d’association de malfaiteurs, de vol qualifiés, falsification de documents officiels, d’attentat à la pudeur sur mineurs et des tentatives de meurtres avec préméditation.Bouda Brahi