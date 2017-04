Réagissez

Ouargla : Des subventions pour les clubs sportifs et associations actives

Une cérémonie publique de remise des subventions étatiques est prévue ce samedi à la maison de la culture de Ouargla ou plus de trois cent formations sportives affiliées aux différentes ligues sportives et associations de la société civile de la wilaya de Ouargla et la circonscription administratives de Touggourt se verront remettre les décisions de financement consenties par les collectivités locales. Cette cérémonie organisée en deux temps vu le nombre important de clubs et associations sportives et culturelles activant dans la wilaya, sera supervisée par le wali en personne. M. Abdelkader Djellaoui qui vient de terminer une série de sorties ou il a lui-même distribué les subventions aux communes, a instauré cette nouvelle procédure publique « pour couper la route aux spéculateurs et autres arrivistes voulant profiter des ces subventions pour se faire un nom sur le dos de l’Etat algérien » a-t-il déclaré à El Watan en mars dernier en marge de la première cérémonie dédiées aux affectations budgétaires des communes de la daïra de Ouargla à savoir Ouargla et Rouissat. Ayant choqué plus d’un par son franc-parler, Abdelkader Djellaoui n’en continue pas moins de secouer le palmier de l’administration locale à Ouargla e, demandant toujours plus d’efficacité et d’abnégation au commis de l’Etat et aux élus qu’il a enjoint de mettre la satisfaction du citoyen au dessus de toute e, jouant à fond la carte de la proximité et de la concertation. Un long chemin et une tache ardue vu l’état des choses. H. A.



Ghardaïa : Siège de wilaya ou fourrière ?

Des mois durant, cette espèce d’épave qui garde un semblant de ressemblance avec ce qui a dû, dans une autre vie, avoir été une voiture, est abandonnée dans le terre plein (et il porte bien son nom) , qui sert , à tout le moins , de parking aux cadres et employés de la radio, des directions des domaines, de la culture et de l’enseignement et de la formation professionnelle . Elle est là, plantée depuis tant de temps que pratiquement elle fait partie du décor, du triste décor. Et dire que nous sommes dans l’enceinte du siège de la wilaya, qui réunit, par ailleurs, quelques unes des plus importantes directions rattachées. Avec ce qui reste de ce qui a dû être un gyrophare et ces bouts de bois pourris des deux côtés du plateau arrière de ce pick up , le tout « assaisonné » à cette pale couleur bleu de la brinquebalante carrosserie, on devine bien qu’elle a appartenu à l’un des corps de sécurité qui a défendu bravement la république contre les fossoyeurs de la décennie noire . En effet, c’est certainement à la garde communale que cette carcasse qui a dû en bourlinguer par monts, par vaux et par pistes, appartient. Et en tant que telle, sa place est dans une fourrière communale et non point dans ce lieu. Faut il que ce soit le Wali qui donne des ordres pour que les responsables de cette situation se bougent ?D. K.