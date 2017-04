Réagissez

Le réseau NADA rencontre le mouvement associatif à Illizi



L’évaluation de l’intervention du mouvement associatif du Tassili N’Ajjer dans la protection de l’enfant était au centre d’une rencontre de concertation, organisée, samedi, à Illizi, par le Réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant (NADA), en présence de son président, Abderrahmane Arâr. Pour rappel, le réseau Nada a pour objectif d’amener les associations et les institutions à intégrer la question des droits de l’enfant dans leur stratégie de développement, et ce, par la formation, le plaidoyer, la sensibilisation et la mobilisation. Le réseau NADA est né en 2004 à l’initiative des Scouts musulmans algériens.



Une belle leçon de volontariat à Zaouiet Sidi Moussa



A Zaouiet Sidi Moussa, 7 km de Bordj Omar Driss, les jeunes se sont mobilisés, samedi dernier, pour une vaste campagne de nettoyage de leur village et ses différents quartiers. Divisés en plusieurs équipes, les bénévoles ont collecté des détritus éparpillés ici et là, ainsi que les tas de déchets qui jonchent sur les rues, ruelles et avenues de cette localité. Sur les réseaux sociaux, les citoyens ont exprimé leur satisfaction et leur fierté pour le travail accompli par ces jeunes bénévoles, qui reflète aussi la notoriété citoyenne et l’engagement du mouvement associatif en faveur de la protection de l’environnement et du développement durable. Bravo les jeunes ! B. B.