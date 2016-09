Réagissez

Plusieurs centaines d’abonnés d’Algérie Télécom, dans la commune de Bordj Omar Driss, 700 km au nord d’Illizi, doivent prendre leur mal en patience face à l’ignorance pure et simple de cette direction à leur préoccupation.

En fait, après le paiement de leurs factures au bureau de poste, les clients remettent celles-ci à la représentation d’Algérie Télécom de cette ville qui, à sa tour, les transmet par fax à l’agence Actel d’In Amenas, située à 500 km de là, pour le rétablissement des lignes téléphoniques et de l’accès à internet. Les usagers doivent patienter encore longtemps jusqu’à ce que l’agent d’In Amenas ait le temps pour les prendre en charge.

Dans certains cas, ils doivent attendre des jours durant, notamment si l’interruption de la connexion intervient un jeudi. Pour rappel, en juillet dernier, la direction générale d’Algérie Télécom avait mis en place une adresse email «jesignale@at.dz», et ce, «pour une meilleure relation client de qualité et pour donner la possibilité à ses clients d’adresser directement leurs doléances à la direction générale. Les doléances reçues seront analysées et traitées. Elles feront l’objet d’une investigation interne par une structure indépendante placée sous l’autorité directe du PDG d’Algérie Télécom», lit-on dans leur communiquer. Le PDG d’Algérie Télécom mettra-t-il fin à ce mépris caractérisé qui n’a que trop duré ?