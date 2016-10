Bordj Omar Driss : Le projet de réalisation d’un nouveau lycée est-il dégelé ?

Réagissez

Une vive polémique agite le milieu éducatif dans cette merveilleuse partie du Tassili N’Ajjers, située à 700 km au nord du chef-lieu de la wilaya d’Illizi, concernant le dégel, ou non, du projet de réalisation d’un nouveau lycée, et ce, en remplacement du lycée Mohamed Boudiaf, qui se trouve dans un état catastrophique et menace ruine ! Nous rappelons que ce projet a été gelé au nom de l’austérité budgétaire induite par la chute des prix de pétrole.

Un gel largement dénoncé par la population locale comme leurs représentants à l’APN et au Sénat qui ont offert une véritable visibilité à la cause en demandant la levée de cette mesure pour ce projet vital pour leur progéniture. Les moyens obtenus au bac ne permettent pas aux élèves d’accéder aux écoles nationales supérieures ! Mais, il faut aussi savoir comment sont obtenus ces résultats. Car les conditions de scolarisation des écoliers dans cet établissement n’ont que diminué leur rendement, mais aussi et surtout celui de leurs instituteurs qui bravent les conditions difficiles dans cette localité. La ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghebrit, a été interpellée sur cette situation préoccupante lors de sa visite dans la wilaya d’Illizi, en mai dernier pour donner le coup d’envoi officiel des épreuves de fin de cycle primaire (voir El Watan week-end, édition du 27 mai 2016).

Une annonce de dégel de ce projet circule, officieusement, mais rien de concret n’a été constaté sur le terrain durant cette rentrée scolaire 2016. En attendant, le sujet constitue toujours l’actualité régionale.