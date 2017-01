Réagissez

Quand on habite une région qui s’appelle Bordj Omar Driss, à 700 km au nord d’Illizi, il faut attendre plusieurs mois pour recevoir son carnet de chèques à l’unique bureau de poste dont dispose cette vaste commune, qui n’est, paradoxalement, pas dotée d’un distributeur automatique de billets.

Ce retard dans la délivrance des carnets de chèques reste toujours à l’ordre du jour dans cette commune depuis des années et les abonnés d’Algérie Poste restent impuissants devant cette situation qui perdure. «Même les chèques secours se font rares au niveau des guichets de paiement, et on ne peut pas retirer plus de 20 000DA …

Nous ne savons plus quoi faire», se lamente un client d’Algérie Poste. A l’évidence, la direction générale d’Algérie Poste est vivement sollicitée par les abonnées de cette partie de l’extrême Sud afin de moderniser ses prestations et les performances des équipements techniques, comme elle l’a déjà fait partout ailleurs, afin d’être en harmonie avec la mutation et le développement socioéconomique de cette commune. «Algérie Poste n’échappe pas à la règle des grandes mutations de l’heure.

Son pari est celui d’être toujours près du citoyen, à qui elle assure les services les plus innovants. Inscrite dans une démarche d’innovation continue, notre stratégie reste attentive à l’évolution qui s’opère dans notre environnement immédiat, avec ce souci permanent de répondre favorablement, et avec efficacité, aux différents besoins exprimés tant par nos partenaires, nos concitoyens que par notre personnel», lit-on dans le mot du directeur général d’Algérie poste sur le site web de cette entreprise publique.