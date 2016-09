Réagissez

Le secteur de la jeunesse et des sports dans la commune de Bordj Omar Driss, 700 km au nord d’Illizi, ne cesse de parler de lui et la souffrance de sa jeunesse n’a pas encore vu le bout du tunnel.

L’antique maison de jeunes, située en plein centre-ville, donne l’impression d’avoir été oubliée au point de devenir une carcasse sans âme. La carence cruelle en équipement pour animer les différentes activités et clubs a renvoyé les talents de cette localité droite aux rues et ruelles de la ville qui connait une hausse préoccupante de fléaux sociaux. «La maison elle-même, construite en préfabriqué, ne répond plus aux attentes de jeunes et la DJS est quasi absente», commente un internaute sur les réseaux sociaux. Mohamed El Azzaoui, un président d’association très actif, impute cette situation aux élus locaux ainsi que ceux de l’Assemblée populaire de wilaya qui n’ont rien fait pour sauver la jeunesse de Bordj Omar Driss.