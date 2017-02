Réagissez

L’école primaire Houari Boumediène a abrité, samedi soir, la cérémonie de remise des prix aux lauréats du 1er concours de l’association Tifernine, portant sur le tourisme dans cette belle oasis du Tassili n’Ajjers.

Le concours offre la possibilité aux élèves des classes de s’essayer à l’écriture et à la recherche pour distinguer les meilleurs collégiens.

Pour cette 1re édition consacrée au tourisme dans cette région millénaire, porte du Tassili n’Ajjers, le jury, composé de deux professeurs et d’un cadre universitaire, a retenu sept candidatures, qui ont fait montre de leur talent sur le sujet, dont Zohra Bikada, collégienne au CEM Raïd Omar Driss du centre-ville, a décroché le premier prix pour un concours extrêmement compétitif.

«Vous nous rendez fiers de la jeunesse de Bordj Omar Driss, la relève existe bel et bien dans notre région», a tenu à signaler Abdelkader Boualba, président de ladite association, lors de son allocution d’ouverture, avant de remercier les lauréats et leur famille. Miyada Bensalem, Fatma Zohra Taleb Ahmed, Meriem Bikada et Samiha Barka se sont succédé sur scène. Zahia Adel, 4e année moyenne au CEM Slimani Ali de Zaouiet Sidi Moussa, a réalisé l’exploit de décrocher le prix spécial de ce concours pour son exposé réalisé en langue française.

«C’est une élève persévérante et en laquelle j’ai confiance, ce travail est un exposé sur la commune de Bordj Omar Driss, qui touche le côté du tourisme. Elle a abordé la situation géographique de cette oasis, située à l’extrême sud du pays, l’aperçu historique de Temassinine d’autrefois. En troisième point, elle a abordé les ressources naturelles et les atouts touristiques de cette région», explique son professeur, Rochdi Manaouil, avant de remercier l’association Tifernine d’avoir accordé une importance au tourisme local, qui est un héritage de premier degré et il y a un proverbe qui dit : les voyages forment la jeunesse, conclut-il.