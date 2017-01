Réagissez

A cause de l’absence d’un marché de fruits et légumes, les pauvres habitants de la commune de Bordj Omar Driss, 700 km au nord d’Illizi, sont condamnés à s’approvisionner auprès des locaux commerciaux de la ville ou auprès des marchands ambulants.

Face à l’absence d’une réelle concurrence, les fruits et légumes, ainsi que les différents produits alimentaires de large consommation sont vendus à des prix inabordables. Visiblement, les pouvoirs publics sont interpellés pour intervenir pour mettre en place un marché de fruits et légumes qui permettra aux consommateurs d’avoir accès à des produits frais, mais surtout de valoriser l’activité agricole dans cette belle oasis, appelée à devenir un pôle agricole par excellence, ainsi et de permettre aux fellahs de commercialiser leurs produits.