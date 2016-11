Bordj Omar Driss en bref :

Réagissez

Le lait en sachet n’a jamais existé

Au moment où la pénurie de lait en sachet fait l’actualité nationale et que l’Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onil) fait des pieds et des mains pour assurer sa disponibilité sur le marché à un prix administré de 25 DA le litre, subventionné par l’Etat, à Bordj Omar Driss cet aliment de base n’a jamais existé sur le marché ! Les habitants de cette lointaine oasis du Tassili N’Ajjers, située à 700 km au nord d’Illizi, n’ont pas de choix, ils doivent acheter le lait en poudre (Lahda) à 450 DA ! Dans un article publié mercredi par El Watan, Fethi Messar, directeur général de l’Onil a fait savoir que «l’Onil a livré annuellement pour 1,7 milliard de litres, soit 140 millions de litres par mois et 4,6 millions de litres/jour.

Les laiteries du pays ont reçu pour 4,6 millions l/j en septembre dernier. Le chiffre a été de 4,4 millions l/j en octobre dernier». Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche est vivement sollicité par ces pauvres consommateurs de l’extrême sud-est du pays afin d’assurer la disponibilité de cet aliment essentiel pour la nourriture de leurs enfants

Les eaux usées envahissent la cité des 18 Logements



Une situation environnementale lamentable prévaut dans la cité des 18 Logements de Bordj Omar Driss, dont les habitants que nous avons pu contacter étaient tous unanimes pour dire que ces eaux usées qui coulent, de jour comme de nuit, ont fini par former de véritables mares où pullulent des insectes nuisibles, à l’exemple des moustiques qui menacent l’état de santé des riverains, particulièrement les plus vulnérables par des piqûres pouvant entraîner des maladies plus graves. Le bouchage des regards principaux d’assainissement, depuis fort longtemps, est à l’origine de ce mécontentement qui rend la vie des petits innocents insupportable. Les habitants sollicitent le premier magistrat de la wilaya afin d’instruire les services de l’Office national d’assainissement (ONA) d’intervenir pour procéder au débouchage et au curage des regards en question pour mettre fin à cette situation afin d’éviter aux habitants les risques de contamination par des maladies à transmission hydrique et d’une épidémie aux conséquences graves.