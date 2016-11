Bordj Omar Driss en bref :

Réagissez

La commune gazière sans gaz de ville

Les habitants de la commune gazière de Bordj Omar Driss, entourée par les grands champs gaziers du pays, à savoir Ghourd Nouss, El Hamra et Tin Fouyé Tabankourt, n’arrivent pas encore à comprendre comment leur ville se trouve paradoxalement dépourvue de gaz naturel. La présence de ces directions régionales de production de Sonatrach, ainsi que plusieurs autres entreprises d’appui technique sur le territoire de cette merveilleuse oasis saharienne montre l’importance de cette activité névralgique pour le pays tout entier, mais malheureusement cette commune située à une soixantaine de kilomètres de ces gisements n’est pas raccordée à cette commodité essentielle. Selon le bilan annuel des activités de la wilaya, année 2015, «la commune a bénéficié, au titre du programme quinquennal 2010-2014 de la Société de distribution d’électricité et du gaz du centre, d’une opération de raccordement de 1464 foyers au réseau de distribution de gaz de ville à partir de la ligne principale GR1-48, sur une distance de 90 km, dont la longueur du réseau de distribution est 47,5 km.

Mais le commencement des travaux de transport par canalisation n’a pas encore vu le jour, l’opération est en cours d’évaluation des offres techniques au niveau de Sonelgaz KDG d’Alger.» Il mérite de signaler, enfin, que l’impact du secteur des hydrocarbures sur l’économie de Bordj Omar Driss, en particulier, et la wilaya en général est faible et n’a aucune vraie valeur ajoutée. Un constat bien détaillé et clairement défini par le Centre national des technologies et du consulting, qui a élaboré le plan d’aménagement du territoire de la wilaya d’Illizi, adopté par l’Assemblée populaire de wilaya, en juillet dernier : «Le secteur des hydrocarbures fonctionne en vase clos. Aussi son impact sur l’économie de la wilaya est faible et difficile à évaluer. L’ensemble des activités sont décidés, planifiés, et programmés au niveau central à travers les décisions du ministère de l’Energie, voire du gouvernement (…) C’est un secteur qui fonctionne en interne, sans qu’il y ait une vraie symbiose avec le développement territorial de la wilaya, l’enjeu est comment créer cette synergie pour que l’un (communes et territoire) soit au service de l’autre (secteur de l’énergie) d’une façon mutuelle.»

Le jeune cadre Hamza Basaleh promu au poste de chef de daïra



Dans le cadre du mouvement opéré par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le corps des chefs de daïra, des directeurs de la réglementation et des affaires générales, des directeurs de l’administration locale et des inspecteurs généraux de wilaya, le jeune cadre Hamza Basaleh, administrateur à l’administration locale, puis inspecteur de wilaya au niveau de l’inspection de la wilaya d’Illizi, a été promu au poste de chef de daïra d’In Ghar, dans la wilaya de Tamanrasset. «Les promotions contenues dans ce mouvement consacrent le principe d’intégration des jeunes cadres et la promotion de la femme dans l’occupation des postes de responsabilité au sein des collectivités locales», précise le communiqué du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales. Hamza Basaleh est né dans la localité de Zaouiet Sidi Moussa, près de la commune de Bordj Omar Driss, a il a décroché son bac en 2002, et a obtenu son diplôme de licence à la faculté des sciences politiques et relations internationales, option Organisation administrative et politique, à l’université d’Alger.

Un grimpeur meurt suite à une chute d’un palmier



Un jeune homme, père de deux enfants, a rendu l’âme, vendredi soir, à l’hôpital suite à sa chute du haut de plusieurs mètres d’un palmier dattier. Après avoir escaladé un palmier jusqu’à sa plus haut cime, le jeune grimpeur-élagueur, a fait une chute mortelle qui a rapidement fait le tour dans cette paisible oasis saharienne. Signalant que le métier de grimpeur de palmier, incontournable pour la préservation du patrimoine dattier, est en voie de disparition dans cette merveilleuse localité.