Berriane : Mise en exploitation de 7 postes MSAN

Berriane, cette belle et charmante ville située à 45 km au nord du chef-lieu de wilaya, Ghardaïa, s’est mise au diapason de la modernité et de la haute technologie dans le domaine des télécommunications.

En effet, dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics pour la modernisation du secteur de la communication et l’extension du réseau sur le territoire de la wilaya de Ghardaïa, la direction opérationnelle des télécommunications (DOT) de Ghardaïa vient de mettre en service 7 stations d’accès multiservices MSAN d’une capacité de 1610 lignes téléphoniques et internet, notamment au chef-lieu de la daïra de Berriane ainsi que dans les cités urbaines. Ainsi, certaines cités vont bénéficier pour la première fois du réseau Internet à très haut débit qui peut atteindre 20 Mbit/s. à la cité El Madagh, un poste Multiservices Access Node (MSAN) d’une capacité de 336 lignes a été installé à proximité de l’unité des eaux auquel, à ce jour, 251 clients ont été branchés. Un second, en cours d’exploitation, a été réalisé à proximité du technicum pour une capacité de 250 lignes. A Gar Ettine, un poste MSAN d’une capacité de 96 lignes, doté de tout le matériel adéquat, a été installé du côté de l’unité des eaux. 48 clients y sont déjà branchés.

A quelques encablures de là, à proximité de la caserne de l’unité d’intervention de la police, un autre poste MSAN, d’une capacité de 300 lignes, a été réalisé et sera mis, incessamment, en exploitation. Aussi, pour permettre une couverture totale de ce vaste périmètre d’ensembles d’habitations éparses de Gar Ettine, deux autres postes MSAN sont en cours de réalisation. Programmés pour être mis en exploitation dès la fin des travaux, le premier se situe au niveau du CFPA et le second au lycée, d’une capacité, respectivement, de 250 et 128 abonnés. Selon le communiqué transmis par mail à la presse par la cellule de communication de la wilaya de Ghardaïa, (une première !), fin octobre, tous les travaux de réalisation, d’installation et de connexion (sans aucune précision des lieux ni du nombre) prendront fin. Tout comme, par le même communiqué, il est fait mention d’une instruction du directeur des postes et télécommunications de la wilaya de Ghardaïa d’entamer les travaux de réalisation de trois autres stations MSAN dans trois autres quartiers de Berriane (lesquels ?) et d’accélérer leurs connexions et mises en service.

Ceci dit, il faut souligner que cette importante opération qui va certainement améliorer le débit du réseau Internet qui connaît des perturbations récurrentes vu la faiblesse des installations de réception, permettra la commercialisation des prestations Internet de haute qualité, qui font partie de la nouvelle génération. Selon les explications fournies par un cadre d’Algérie Télécom, ce processus moderne tend, entre autres, à réduire la déperdition et les perturbations en termes de débit d’internet, causées notamment par l’éloignement des équipements.