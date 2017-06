Aucun cas de triche signalé

Réagissez

La direction de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa n’a pas caché sa satisfaction quant au bon déroulement des épreuves du BEM cette année.

D’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés à cet effet. Les élèves ont été partout bien accueillis et mis dans de bonnes conditions de déroulement des épreuves, constate l’administration. Même la météo a été clémente, avec des températures douces allant jusqu’à 28/30 degrés Celsius, ce qui n’est pas le cas ces jours-ci avec celles du bac. Les personnels d’encadrement étaient aux petits soins avec les candidats afin de les mettre dans les meilleures dispositions possibles.

Ils étaient, pour rappel, pas moins de 8388 candidats, dont 3391 filles, répartis sur 29 centres d’examens, dont un (01) ouvert au sein du pénitencier d’El Ménéa, à 270 km au sud de Ghardaïa. 30 d’entre eux, dont 11 filles en candidats libres, alors que 199 détenus, dont une (01) détenue au sein du pénitencier d’El Ménéa. Un non-voyant est au nombre des candidats et a bénéficié d’un régime spécial, avec des questions en braille et une assistance spécifique, tel que prévu par la réglementation.

Par ailleurs, 607 candidats, dont 161 filles sont issus des écoles privées de la région. Ainsi, en tout, pour ce qui est des filles, elles ne sont pas moins de 3564 à concourir pour accéder au palier supérieur, à savoir le secondaire. Sur un autre registre, en sus des 2116 personnes prévues pour l’encadrement, entre professeurs (1716) et encadreurs (400), la correction se déroule à Ghardaïa au Lycée de Sidi Abbaz par 480 correcteurs désignés pour cette tâche. S’agissant des sujets qui leur ont été soumis, les candidats étaient unanimes à les qualifier d’«abordables», voire «faciles». «Les questions étaient aisées.

Nous les avons déjà traitées dans les cours. Nous espérons la réussite pour tous les élèves», répond-on invariablement à ce propos. Selon le calendrier des épreuves, les candidats ont planché pendant trois jours dans neuf matières outre la langue amazighe. Les résultats seront annoncés à la mi-juin. Sont admis d’office en première année secondaire les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 au BEM. Pour les postulants ayant obtenu moins de 10/20 au BEM, leur note d’admission au lycée sera comptée sur la somme de la moyenne annuelle de la quatrième année et celle obtenue au BEM, divisée par deux.

Des dispositions particulières pour assurer le transport aussi bien des candidats que du personnel d’encadrement des centres d’examen ont été prises pour la bonne marche de l’opération. Sur le plan de la sécurité et de la santé, des centaines d’éléments de la sûreté de wilaya, de la gendarmerie, de la Protection civile et de médecins ont été mobilisés et déployés dans tous les centres d’examen pour assurer une réussite totale à l’organisation et au suivi de ces épreuves.

Les chefs des centres d’examen ont également souligné le climat serein qui a caractérisé cet examen tout au long des trois jours d’épreuves. La présence des services de sécurité et des éléments de la Protection civile a été remarquée sur tous les sites retenus. Que ce soit au chef-lieu de wilaya ou de sa périphérie immédiate, dans la vallée du M’zab, les encadreurs ont témoigné de la bonne conduite des examens et confirment ainsi la bonne ambiance qui les a entourés.