Arrestation d’une femme pour trafic de drogue

Les éléments de la sûreté de la wilaya d’Illizi ont arrêté, le week-end, une femme âgée de 40 ans en possession d’une plaquette de drogue , a-t-on appris de sources policières.

Agissant sur information faisant état de la venue d’une femme portant sur elle de la drogue, les éléments de la BRI, relevant de la police judiciaire, ont entamé un travail d’investigation, qui leur a permis d’arrêter la mise en cause dès son arrivée à la gare routière de cette ville, après une demi-heure de surveillance pour arrêter un éventuel complice. Au terme de son interrogatoire, la mise en cause a été présentée devant la juridiction compétente pour possession et commercialisation de stupéfiant