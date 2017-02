Arrestation d’un réseau de trafiquants : 322 bouteilles d’alcool wet spiritueux saisis

Réagissez

Agissant sur informations faisant état de la présence au centre-ville de Ghardaïa d’un individu circulant en voiture, proposant à la vente illégalement des boissons alcoolisées de marques nationale et étrangère, les éléments de la brigade de recherche et d’intervention de la police judiciaire de la 3e sûreté urbaine de Bouhraoua se sont lancés à la recherche de l’individu en question. Munis de son signalement et de la marque et de la couleur du véhicule qu’il conduisait, les policiers l’auront rapidement localisé, stationnant sur l’une des artères du centre ville, où il sera interpellé.

Dans le coffre et à l’arrière du véhicule, les policiers découvriront une certaine quantité de bouteilles d’alcool. Emmené au poste pour complément d’enquête, il ne tardera pas à balancer ses complices, au nombre de trois, tout en avouant se fournir chez un grossiste clandestin en alcool à Dhaïa Ben Dahoua, à une dizaine de km au sud – est du chef-lieu de wilaya. Munis d’une autorisation de perquisition délivrée par le procureur de la République près le tribunal de Ghardaïa, les policiers découvriront d’autres stocks d’alcool dans les domiciles de ses trois complices. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Ghardaïa, ils ont été jugés manu militari. Deux d’entre eux ont été condamnés à deux ans de prison ferme pour possession et commercialisation d’alcool sans autorisation, les deux autres à 50 000 DA d’amende pour détention et usage de faux documents administratifs.