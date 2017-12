Aoumeur Fekhar, nouveau président de l’APC de Ghardaïa

Réagissez

Le nouveau maire de Ghardaïa, Aoumeur Fekhar.

Le nouveau maire de la capitale de la vallée du M’Zab, Aoumeur Fekhar, a été installé dimanche dernier par Azzedine Mechri, la wali de Ghardaïa, accompagné du chef de daïra et des responsables de la sûreté, la gendarmerie, le secteur militaire et le CTRI.

La cérémonie a eu lieu dans la salle de cinéma M’Zab. Ils seront 23 élus à administrer une population de plus de 120 000 âmes et dont les attentes, notamment en matière d’hygiène, d’éclairage public et de lutte contre la bidonvilisation et les constructions illicites et anarchiques. Le wali a invité la nouvelle équipe à sortir du schéma classique du maire et de ses adjoints, et d’oser l’innovation en créant de nouveaux marchés hebdomadaires, faire payer l’occupation de l’espace et la remise en l’état pour lever des fonds sinon les céder par adjudication.

Entre autres idées proposées, celle de contracter des prêts trésors sans intérêts pour construire des centres commerciaux et d’affaires, des parkings pour générer de l’argent frais. » Une ville propre et bien éclairée, aucune concession sur l’hygiène et l’enlèvement des déchets solides et ménagers à des heures régulières, s’attaquer à la prolifération des constructions illicites par la démolition pure et simple.

Voici les premiers chantiers qui s’ouvrent devant la nouvelle assemblée présidée par Aoumeur Fekhar âgé de 66 ans, marié et père de 5 enfants et détenteur d’une licence en sciences commerciales, obtenue en 1975 dans les travées de l’amphi de la prestigieuse école supérieure de commerce (E.S.C.) d’Alger.

Élu brillamment en qualité de tête de liste indépendante Ichrak avec l’écrasant score de 17 778 voix, remportant ainsi 16 des 23 sièges de la commune de Ghardaïa, alors que le second, très loin derrière, à savoir le FLN a récolté 4592 voix obtenant ainsi 4 sièges. C’est dire la popularité de ce brillant universitaire qui a entamé son premier mandat comme membre de l’APC de Ghardaïa entre 2007/2012, avant d’être réélu entre 2012/2017 comme vice président d’APC et enfin maire pour les cinq prochaines années.