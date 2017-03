Ambiance, affluence et diversité artisanale

Réagissez

Magnifique», «superbe», «c’est passé trop vite» et «on aurait souhaité une petite prolongation de deux ou trois jours, c’est vraiment une belle fête à laquelle nous venons de participer.

D’ailleurs, d’ores et déjà, je vous annonce que je suis partante pour l’année prochaine si Dieu me prête vie.» Telles sont les premières impressions de quelques participants à la 49ème édition de la fête du tapis de Ghardaïa qui a fermé ses portes mercredi soir, après une intense activité de cinq jours.



Une belle parade

Que ce soit sur le plan de l’organisation, de l’animation, de la participation que de l’affluence, les organisateurs sont à créditer d’un professionnalisme avéré. Mais indubitablement, ce qui a grandement contribué à cette réussite reste indéniablement la parfaite la maîtrise sécuritaire et l’extraordinaire déploiement de centaines d’hommes par la sûreté de wilaya de Ghardaïa au niveau du palais des expositions mais aussi sur tous les parcours menant vers ce lieu ainsi que la parfaite maîtrise du défilé d’ouverture, la parade de chars et la visite de Abdelwahab Nouri, le ministre du tourisme et de Aïcha Tagabou, ministre déléguée auprès du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, chargée de l’Artisanat, qui a accompagné le ministre.

C’est certainement cette belle démonstration de maîtrise sécuritaire qui a influé et incité énormément de familles à se déplacer avec leurs bambins. Il faut saluer cette année la présence d’esprit des organisateurs qui, contrairement à l’année passée, ont programmé cette grandiose fête pendant les vacances de printemps et c’est ce qui justifie cette belle marée humaine qui s’est agglutinée des la matinée tout au long du parcours de la parade de chars qui a été une véritable fresque multiculturelle, témoignât de la richesse du patrimoine matériel et immatériel de notre grand et vaste pays. L’hélicoptère de la police qui a survolé le parcours toute la matinée a recensé le chiffre de plus de 35000 spectateurs.



Diplomatie touristique

Des européens, des asiatiques et des sud américains, membres des missions diplomatiques accrédités en Algérie, ainsi qu’une diplomate Canadienne qui a tout fait pour rester anonyme parmi la foule « je veux profiter de ce moment de fête , tout ce moment . Je ne suis pas diplomate en ce moment. Non, je ne suis qu’une petite touriste ébahie et admirative par ce tableau grandeur nature de la richesse culturelle de votre beau pays » nous dit-elle, presque en murmurant pour ne pas être « débusquée » par la presse, qui « lui aurait sans aucun doute, gâchée ce plaisir qu’elle n’aurait ratée pour rien au monde », selon elle.

Des Cubains, membres des nombreuses médicales, exerçant dans la région, des Malaisiens, des Philippins et des Indonésiens travaillant sur le chantier d’un grand hôtel haut standing, des Chinois, qui construisent la nouvelle tour de contrôle de l’aéroport Moufdi Zakaria étaient aussi de al fête, avec leurs appareils numériques, n’arrêtant pas de se prendre en photos et en Selfies. quelques futés d’entre eux ont même réussis , avec la complicité bienveillante des services de sécurité qui ont été admirables de compréhension, à franchir les barricades et à se faufiler sur le parcours réussissant à se prendre en photo de près avec les chars drapées de tapis et les belles montures de chevaux purs sang arabe dit Barbes. le clou de cette édition reste la très belle participation des Libyens mais surtout des Tunisiens qui ont assurés un spectacle haut en couleurs et musiques traditionnelles du terroir tunisien, notamment avec les sublimes chansons « Ya Zitouna » et « Djari Ya Hamouda ».



Le printemps du Mzab

Même la météo s’est mise du côté des organisateurs avec un superbe temps printanier au point où beaucoup de visiteurs déambulaient en demi-manches et lunettes de soleil. Rares étaient les visiteurs à ressortir du palais des expositions sans quelques emplettes sous les bras, souvenir de cette belle vallée qui a pansé ses blessures et qui reprend goût à la joie de vivre et d’accueillir ses visiteurs. Pas moins de 157 exposants, venus de 35 wilayas du pays, ont participé à cette grande fête, étalant des produits du terroir de plusieurs régions du pays qui n’ont pas laissés indifférent les visiteurs. Les exposants affichaient leur satisfaction d’avoir participé à cette édition et affirment, presque tous, que les affaires ont été bonnes.

Certains déclaraient carrément qu’ils ont écoulés toute leur marchandise et promettent que l’année prochaine ils y seront et avec des produits encore plus compétitifs et surtout des prix attractifs. Il faut dire aussi qu’en marge de cette manifestation économique, toute une activité culturelle a été mise en branle pour assurer une animation non stop lors de ces journées. Les nombreuses troupes folkloriques ont réussie à assurer au public du palais des expositions une palette du folklore de toutes les régions du pays, dont la palme revient conjointement aux deux troupes de Ghardaïa et d’Oum El Bouaghi , qui avec leurs costumes traditionnels aux couleurs chatoyantes et bigarrés , au rythme du karkabou et de la zorna, accompagnés de nombreuses salves de baroud ,ont donnés beaucoup de joie et de plaisir aux visiteurs, notamment des étrangers de passage ( des français , allemands et espagnols ) rencontrés sur les lieux, émerveillés par tant de chaleur humaine et de convivialité.

Et c’est lors de la cérémonie de clôture présidée par Azzedine Mechri, wali de Ghardaïa, qui s’est déroulée mercredi soir à la salle de conférence du siège de la wilaya de Ghardaïa, que les lauréats ont reçus leurs prix dans une atmosphère de joie et de liesse, en se donnant rendez vous, bien sûr, pour l’année prochaine. En effet, en sus de la meilleure banderole, trois autres prix ont été décernés. Ceux du meilleur char, du meilleur tapis et du meilleur stand. C’était une belle mosaïque de cette Algérie profonde que la pentapole du M’Zab a réussie à réunir autour de valeurs nobles, affirmant ainsi la préservation de notre riche et diversifié patrimoine à transmettre aux générations futures.