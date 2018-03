Ambiance, affluence et diversité artisanale

Réagissez

Magnifique», «superbe», «c’est passé trop vite» et «on aurait souhaité une petite prolongation de deux ou trois jours, c’est vraiment une belle fête à laquelle nous venons de participer.

D’ailleurs, d’ores et déjà, je vous annonce que je suis partante pour l’année prochaine si Dieu me prête vie». Telles sont les premières impressions de quelques participants à la 50e édition de la Fête du tapis de Ghardaïa, qui a fermé ses portes mercredi soir, après une intense activité économico-culturelle, qui a été incontestablement une réussite sur tous les plans.

Que ce soit sur celui de l’organisation, de l’animation, de la participation, ou de l’affluence, les organisateurs, et ce, tout au long des 5 jours qu’aura duré cette manifestation économique, sont à créditer d’un professionnalisme avéré. Mais, indubitablement, ce qui a grandement contribué à cette réussite reste indéniablement la parfaite maîtrise sécuritaire et l’extraordinaire déploiement de centaines d’agents de la sûreté de wilaya de Ghardaïa au niveau du palais des Expositions, mais aussi sur tous les parcours menant vers ce lieu, ainsi que la parfaite maîtrise du défilé d’ouverture, la parade de chars et la visite de Hassan Marmouri, ministre du Tourisme et de l’Artisanat.

C’est certainement cette belle démonstration de maîtrise sécuritaire qui a influé et incité énormément de familles à se déplacer avec leurs bambins. Il faut saluer aussi, cette année, la présence d’esprit des organisateurs, qui ont programmé cette grandiose fête pendant les vacances de printemps, et c’est ce qui justifie cette belle marée humaine qui s’est agglutinée dès la matinée tout au long du parcours de la parade de chars, qui a été une véritable fresque multiculturelle, témoignant de la richesse du patrimoine matériel et immatériel de notre grand et vaste pays. Plus de 35000 spectateurs ont assisté à la parade, selon les estimations de la police.

Pour ce qui est des touristes étrangers, nous avons croisé des Européens, des Asiatiques et des Sud-Américains, membres des missions diplomatiques accréditées en Algérie, ainsi qu’une diplomate canadienne, qui a tout fait pour rester anonyme parmi la foule.

«Je veux profiter de ce moment de fête. Je ne suis pas diplomate en ce moment. Non, je ne suis qu’une petite touriste ébahie et admirative devant ce tableau grandeur nature de la richesse culturelle de votre beau pays», nous a-t-elle dit, presque en murmurant, pour ne pas être «débusquée» par la presse, qui «lui aurait, sans aucun doute, gâché ce plaisir qu’elle n’aurait raté pour rien au monde», selon elle.