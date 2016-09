Aïd El Adha à Ghardaïa : Le programme de permanence des commerçants respecté

Réagissez

C’est ce que nous avons constaté de visu lors de notre tournée du premier jour et de la matinée du second jour de l’Aïd El Adha, du moins dans les communes que nous avons parcourues de Ghardaïa, Bounoura,

El Atteuf, et Dhaïa Ben Dahoua.

À Sidi Abbaz, le pain était disponible, même si une chaîne s’était constituée dans et en dehors de la boulangerie. Les magasins d’alimentation générale, un marchand de fruits et légumes, un boucher, une cafétéria et un restaurant étaient ouverts, alors que la station-service assurait un approvisionnement normal et régulier des automobilistes. Même deux marchands de tabac et par ailleurs rechargeurs de flexy, très utiles et très rentables en ces temps de fête religieuse, ont ouverts leurs portes sans être, selon eux, concernés par les réquisitions.

Face à la station d’essence Naftal, située au devant de l’hôpital Dr Brahim Tirichine et sur les bords de la très importante et très empruntée RN1, qui traverse le pays de part en part du nord vers le sud, un vulcanisateur expose ses pneus, au besoin. Deux pharmacies, dont les caducées luminaires clignotaients à la couleur verte sont visibles de loin, sont ouvertes sur notre chemin en allant vers El Atteuf où nous avons constaté l’ouverture de plusieurs magasins, plutôt des échoppes qui proposent pain, fruits et légumes, lait et produits laitiers.

Ici point de restaurant ou de café, d’ailleurs il n’en existe pas dans ce patelin retiré à plus de 7 km du chef-lieu de wilaya. Reprenant notre tournée vers le centre-ville de Ghardaïa, quelques cafés sont ouverts sur le très animé boulevard du 5 Juillet. Au rond-point de Merrakchi, nous bifurquons vers la droite pour escalader la côte qui monte vers le K’sar de Mélika que nous traversons en quelques minutes, non sans avoir remarqué que deux magasins d’alimentation générale et un de fruits et légumes sont ouverts.

Le 1er expose même du pain dans une espèce de buffet en verre. Débouchant sur le grand boulevard Didouche Mourad, face à la grouillante gare routière dite SNTV, où presque tous les commerçants sont ouverts, notamment les restaurants, les kiosques à journaux et à tabacs, les cafés et même une pharmacie située à une centaine de mètres de là, nous nous enfonçons dans le profond quartier populaire de Hadj Messaoud, où règne une animation propre aux quartiers populeux et populaires. Ici, une boulangerie est ouverte ainsi que deux magasins, l’un d’alimentation générale et l’autre de fruits et légumes. Idem à Ben Smara et Mermed, des magasins d’alimentation générale, de fruits et légumes et deux boulangeries sont ouvertes ainsi qu’une pharmacie.

Rebroussant chemin vers le centre-ville, deux cafés et quelques petites gargotes sont ouverts sur le boulevard Talbi Ahmed, mais par contre point de taxis sur la place de l’Andalousie ni de bus au terminus face à l’entrée du mythique quartier de Zgag Lihoud. A Aïn Lebeau, Echâaba, El Korti, Belghenm, quartiers tous situés sur le même axe en direction de Dhaïa Ben Dahoua, à 10 km au nord de Ghardaïa, quelques magasins, boulangeries et pharmacies sont ouverts pour répondre aux besoins des citoyens.

Des fruits et légumes, notamment de production locale, sont étalés à même le sol des deux côtés de la route. A Dhaïa Ben Dahoua, une animation particulière régnait à notre passage avec des rues grouillant d’enfants radieux créant une ambiance particulière, propre aux fêtes religieuses. Des magasins sont aussi ouverts ici, qu’ils soient d’alimentation générale ou de fruits et légumes. Des kiosques à tabac et de flexy font clignoter leur lumière pour avertir et attirer le client de la disponibilité de la recharge téléphonique des 3 opérateurs de téléphonie mobile.

Quelques clients sont attablés aux terrasses des cafés situés sur le large trottoir attenant à l’APC. Même une laiterie est ouverte et vend directement ses produits au public. D’une manière générale, il semblerait que le tableau de permanence établi par la direction du commerce de la wilaya de Ghardaïa ait été largement respecté. Ce qui est un bon point pour nos commerçants et pour la direction du commerce qui arrive à se faire respecter et respecter la discipline commerciale qui reste malgré tout un acte de citoyenneté, au service du citoyen.