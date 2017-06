Affichant des prix attractifs et situé en plein quartier populaire

Réagissez

Contrairement à l’année dernière, le choix du site des anciennes Galeries algériennes, situées en plein quartier populaire de Hadj Messaoud, pour ouvrir un marché de solidarité pendant le mois de Ramadhan a été des plus judicieux, tant l’affluence et l’attractivité des prix et de l’éventail des produits étalés a dépassé toutes les attentes.

Organisé par la direction du commerce de la wilaya de Ghardaïa, en étroite collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie (CCI M’zab) et l’Union des commerçants et artisans (Ugcaa), ce marché dit «de la solidarité» a pour mission première de mettre à la disposition des citoyens leurs besoins en denrées et produits de première nécessité, essentiels pour le mois de Ramadhan, entre autres, les denrées alimentaires, les légumes, fruits et la semoule.

Ayant pour principal objectif la lutte contre la spéculation effrénée, constatée lors de chaque mois de piété, il a déjà largement dépassé les attentes, tant il ne désemplit pratiquement pas de la journée. Bien fourni en produits frais et en alimentation générale, étalés sur des carreaux bien agencés, il rivalise, et de loin, en concurrence des prix affichés ailleurs, ce qui a coupé l’herbe sous les pieds de nombreux spéculateurs sans vergogne, habitués à faire saigner le consommateur.

Les prix abordables appliqués profitent donc à la petite bourse en ce mois sacré, comme le montre la grande affluence depuis le premier jour du Ramadhan, alors que le pouvoir d’achat des bas revenus est laminé par l’érosion du pouvoir d’achat de larges pans de la société. Rencontrée sur place faisant ses achats, traînant son caddy, une dame, cadre dans une administration de la wilaya, a été catégorique : «Oui, les prix sont largement en dessous de ceux affichés dehors.

La qualité des produits est excellente et surtout ce marché est facilement accessible, puisque situé en plein centre de Ghardaïa et de plus dans un grand quartier populaire. C’est dire que toutes les conditions de sa réussite sont réunies. C’est pourquoi, en tant que mère de famille, je lance un appel aux autorités pour que ce marché soit maintenu toute l’année.

Avec un peu plus d’organisation et quelques menus travaux d’aménagement mais aussi en développant le nombre de commerçants et de la variété des produits en y ajoutant des bouchers, des volaillers et des boulangers, je suis sûre qu’il fera le bonheur de centaines de familles. Il faudra aussi penser à organiser le parking en damant ou en cimentant son aire de stationnement pour éviter les nuées de poussière qui s’élèvent dans le ciel à chaque véhicule qui l’emprunte.» A bon entendeur…