Accident de la route 5 morts et un blessé grave

Une terrible collision entre un véhicule de tourisme de marque Hyundai Accent, dans lequel voyageait une famille de 6 personnes, et un semi-remorque a eu lieu jeudi soir à 16h50, sur la RN1, à 18 km avant d’arriver à Berriane en venant de Laghouat.

De l’amas de ferraille qu’est devenue la voiture, après avoir été littéralement écrabouillée par les roues du mastodonte, cinq corps inertes ont été difficilement extraits, après que les éléments de l’unité secondaire de la Protection civile de Berriane ont utilisé tout un matériel de désincarcération. Il s’agit de la mère de famille, âgée de 45 ans, de ses trois filles âgées de 22, 15 et 10 ans et de son fils, âgé de 10 ans.

Le père de famille, qui conduisait la voiture, directeur de l’Entreprise nationale de navigation aérienne à Laghouat, et qui rentrait avec sa famille, chez lui, à El Ménéa, pour les vacances de printemps, a été évacué dans un état comateux.

Les dépouilles des cinq victimes ont été déposées par la Protection civile à la morgue de la polyclinique de Berriane, où a été admis le père gravement blessé avant d’être transféré vers les urgences médico-chirurgicales de l’hôpital Dr Brahim Tirichine de Sidi Abbaz, à Ghardaïa. Le chauffeur du semi-remorque, légèrement blessé et en état de choc, a été pris en charge par l’équipe médicale de la polyclinique de Berriane. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Berriane pour déterminer les causes de cet énième drame de la route, qui vient, en une fraction de seconde, de décimer toute une famille.