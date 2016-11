Réagissez

L’ouverture d’une agence bancaire à Bordj Omar Driss, 700 km au nord d’Illizi, est devenue une nécessité absolue pour encourager et soutenir l’investissement productif et le développement local.

En effet, les fellahs de cette région agricole, les commerçants, les fonctionnaires, les présidents d’association et surtout les jeunes investisseurs ne cessent de réitérer cette énième demande d’ouverture d’une agence bancaire dans cette localité qui leur permettra d’éviter un parcours bureaucratique de 1400 km de route, en aller et retour, jusqu’au chef-lieu de wilaya.

Il est certes vrai que l’Etat a mis en place un ensemble de mesures incitatives pour faciliter justement l’accès aux crédits et la mise à contribution des dispositifs du microcrédit et d’insertion de jeunes afin de promouvoir l’investissement et le développement local, mais l’inexistence d’une agence bancaire constitue un handicap majeur pour cette commune.

La nécessité de renforcer le rôle des collectivités locales dans l’accompagnement de l’investissement et du développement par le biais d’une administration locale efficace, débureaucratisée et assurant un service public de qualité au citoyen, a été le leitmotiv de la rencontre gouvernement-walis, qui a pris fin dimanche à Alger.