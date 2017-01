A découvrir !

Réagissez

Oued Djerat, le premier site classé dans le parc, 4000 gravures et quelques peintures ont été inventoriées par l’équipe d’Henri Lhote en 1959 tout au long de l’oued Djerat (près de 60 km de long, qui comprend 75 stations).

Plateau de Dider : réputé par le site de Tin Taghirt, une magnifique dalle, connue mondialement, sur laquelle sont gravées la faune de la savane, le guépard, des bovins, des lapins, le rhinocéros, des girafes, des figures humaines à tête ronde, des pasteurs et des nomades. C’est la gazelle ou petite antilope gravée sur cette dalle qui a été reprise sur le billet de 1000 DA. Ce site comprend un poste de surveillance de l’Office national du parc culturel du Tassili (Onpcta) qui travaille H24.

Plateau de Fednoun : riche de belles peintures rupestres situées dans les grottes, à l’instar de celle d’Ougdaden et tous les oueds de Fednoun.

Tasset : un paisible site touristique composé de dunes et de grottes de l’homme préhistorique abritant de belles peintures rupestres d’une extraordinaire finesse, datant de la période bovidienne, à l’instar de la grotte d’Ikadenouchir et la grotte de Tin Tahadhaft.

Imihrou : connu pour les merveilleuses peintures du site d’Adagh n’Azreb; la baleine, le crocodile, les girafes. Imihrou est un site purement géologique qui reçoit les géologues du monde entier et les étudiants de différentes universités du pays.

Vallée de Temmadjert : un site riche en gueltas et en gravures situées dans les différentes grottes, à l’instar de la grotte d’Azarou, illustré par des représentations de la période caballine, des scènes de guerre, pasteur à chars et à cavalerie, scènes de danse, instruments de musique, scène de chasse, groupes de femmes, la coiffure des femmes et des scènes de la vie quotidienne.

La plaine d’Afara, (ou le plateau d’Ifdaniouèn): C’est le plateau de la pierre ponce, un autre haut lieu de l’art rupestre, non loin de Temmadjert, il s’agit d’une grande H’mada, avec plusieurs montagnes volcaniques de différentes formes pleines de grottes, elle renferme les plus grandioses paysages du Sahara, c’est le coin idéal pour découvrir la faune tassilienne.

L’oasis d’Aharhar : havre de verdure situé dans un couloir entre les montagnes, pleine de grottes, d’abris sous-roches et de gueltas, où la vue est magnifique. Aharhar est connue par le fort du combattant Ibrahim Ag Bekkada, même le colonisateur y abrita un fort appelé le fort d’Aharhar, sans oublier l’écriture tifinaghe, datée de la période cameline qui se trouve partout dans les parois rocheuses à travers le Tassili.

Tigherghart : (la vache qui pleure), site connu mondialement, c’est la destination phare des touristes étrangers et nationaux.

Les grottes de Medak, Sefar, Tin Zoumïtek, Jabarren (l’une des plus importantes forêts de pierres) à Djanet.

Les cavernes de Tahihaout, les cascades d’In Algo, Tanezrouft, Tebtab.

Les magnifiques peintures rupestres d’Iskaouène, Tallaouine et Tihina M’djerhla, dans la région de Temassinine.