90 cartouches de marque «Bon International» saisies

Inimaginable,des cigarettes fabriquées et portant la mention «made in Israël» en vente dans nos bureaux de tabac !

Et pourtant c’est la réalité, du moins à Ghardaïa, où lors d’une opération menée simultanément chez plusieurs kiosques à tabac des communes mitoyennes de Ghardaïa et Bounoura, pas moins de 90 cartouches de 10 paquets chacune, soit 900 paquets de cigarettes, de marque Bon International ont été récupérés et saisis par les services de police. Il semblerait, selon des bribes d’informations que nous avons pu récolter auprès de quelques éléments des forces de police, que ces cigarettes ont été introduites par des contrebandiers à partir de la frontière tunisienne. Décidément, cette histoire d’Israël semble coller à la région.

En effet, après la «rocambolesque» histoire de la cellule d’espionnage au profit d’Israël, démantelée le 1er janvier 2016, dont le principal accusé, le Libérien d’origine libanaise Aâlem Eddine Fayçal, condamné le 14 février 2018 par la Cour criminelle de Ghardaïa, à la peine capitale, alors que ses six acolytes (3 Maliens, 2 Guinéens et un Ghanéen) condamnés à 10 ans de prison et 200 000 DA d’amende, voilà aujourd’hui l’entité sioniste, du moins ses produits, en l’occurrence des cigarettes sur nos étals. Une enquête est ouverte par les services de sécurité pour déterminer le cheminement exact de ce produit et démasquer les membres de cette filière qui porte gravement atteinte, tant à l’économie nationale qu’à notre souveraineté en tant que telle.