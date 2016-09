Réagissez

Pour répondre aux besoins des trois paliers scolaires, la direction de l’éducation de la wilaya d’El Oued a affecté plus de 610 nouveaux enseignants à travers les différents établissements scolaires de la wilaya.

Des affectations effectuées à la veille de la rentrée scolaires selon le choix et la moyenne obtenue au test de recrutement. L’installation de nouvelles recrues pallie à des vacations de postes au nouveau de toutes les communes d’Oued Souf au titre de l’année 2016-2017 et renforcera l’encadrement pédagogique dans pas moins de 393 établissements scolaires. Les statistiques rendues publiques par la cellule de la communication de la direction de l’éducation d’El Oued font état de 351 nouveaux enseignants pour le cycle primaire, dont 301 instructeurs de langue arabe et 50 autres pour la langue française. L’enseignement moyen a quant à lui été doté de 209 enseignants dans neuf spécialités à travers 127 CEM alors que les 58 établissements de cycle secondaire est renforcé de 50 enseignants, dans 11 filières d’enseignement. Pour ce qui est de l’encadrement administratif, 107 nouveaux postes ont été créés dont 53 postes d’économes et 54 autres d’aides économiques à la faveur d’une formation d’une année qui verra l’installation de ces effectifs dés le mois de novembre dans les collèges et lycées de la wilaya d’El Oued.