L’accident a eu lieu dimanche vers 6 heures du matin sur la route nationale N° 51, en direction de Timimoune, à 170 kms au sud de la ville d’El Ménéa, elle-même située à 270km au sud du chef-lieu de wilaya, Ghardaïa.

La violente collision frontale a provoqué, semble-t-il, l’explosion de lu réservoir de GNL de l’une des voitures, provoquant un gigantesque incendie qui a complètement enveloppé les deux voitures, dont les occupants, au nombre de 5 ont été pris dans le brasier. Selon les premiers témoignages, il n’y aurait pas plus de cinq personnes à bord des deux voitures de la même marque Dacia. La 1ère de type Duster avait à son bord 4 personnes, dont deux enfants. L’autre de type Sandero était occupé par le seul chauffeur. Les renseignements que nous avons reçus restent encore improbables. Les témoignages sur place parlent de corps complètement calcinés, très difficile, sinon impossible à identifier. La brigade de gendarmerie d’El Ménéa, contactée par des usagers de la route sur le N° vert 1055, a tout de suite dépêchée une équipe sur place. Une enquête a été de ce fait ouverte pour déterminer les causes exactes de ce drame qui a endeuillé, encore une fois, des familles Algériennes, et fauchés des vies à la fleur de l’âge.