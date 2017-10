5 individus arrêtés pour avoir semé la panique à Ghardaïa

Réagissez

Originaires de plusieurs régions du pays, cinq jeunes délinquants, âgés entre 22 et 26 ans, tous connus des services de sécurité pour être des multirécidivistes notoires ont organisé une descente dans le quartier de Touzzouz, au nord de Ghardaïa, du côté de la grande palmeraie, où ils se sont donnés en spectacle en proférant, de nuit et à haute voix , des insultes et des propos obscènes, visant sans distinction tous les habitants du quartier.