35 kg de kif traité saisis

Agissant sur informations fiables et après une longue filature depuis la frontière Ouest, un détachement du secteur militaire de Ghardaïa, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale au niveau du barrage fixe de Noumérate, a intercepté en début de semaine un véhicule de marque Nissan Navara, avec à son bord deux individus âgés de 22 et 35 ans. Lors de la fouille du véhicule, une quantité de 35 kg de kif traité, bien dissimulé dans les portières a été découverte. Emmenés au siège du secteur militaire pour complément d’enquête, ceux-ci ont avoué se diriger vers -------------------, où ils devaient livrer la drogue.

Lors de leur fouille, les enquêteurs ont découvert et saisi 4 téléphones portables et 25 000 DA. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Ghardaïa, qui les a déférés devant le magistrat instructeur, ils ont été placés sous mandat de dépôt et écroués à la prison de Châabet Ennichène de Ghardaïa. La quantité de drogue et le véhicule saisis ont été remis aux services des Douanes.