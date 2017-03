33 salles et 270 sites d’affichage désignés

Réagissez

l Une intense activité est perceptible au niveau de la direction...

Tous les moyens humains, matériels et logistiques sont mobilisés pour assurer le déroulement de cette échéance électorale, y compris la désignation des sites d’affichage, des lieux de meetings et enfin le scrutin proprement dit», affirme un cadre de la DRAG.

Selon Fethi Bousbâa, le DRAG de Ghardaïa, «les 17 listes de candidatures validées au niveau de la wilaya de Ghardaïa auront à leur disposition pas moins de 33 lieux publics, entre salles de cinéma, maisons de jeunes et enceintes sportives pour animer leurs meetings et autres rencontres et conférences». Pour ce qui est des lieux d’affichage, M. Bousbâa précise que «les services de la wilaya ont également réservé durant la campagne électorale pas moins de 270 sites pour l’affichage.

Ces lieux affectés au niveau des 13 communes que compte la wilaya de Ghardaïa ont été désignés par décret exécutif. La numérotation des listes pour les panneaux d’affichage, ainsi que le programme des meetings et des rassemblements pour les candidats en lice ont été, conformément à la loi, arrêtées par tirage au sort».

Pour rappel, 17 listes de candidatures, dont sept conduites par des indépendants, parmi lesquelles une est conduite par une femme, en l’occurrence Meriem Benkhelifa, transfuge du FLN, sont officiellement en lice pour les cinq sièges à la Chambre basse du Parlement réservés à la wilaya de Ghardaïa, lors de la prochaine élection. Les dix listes partisanes seront représentées part le FLN, le RND, TAJ, MPA, FNA, RPR, ANR, El Moustakbel, Alliance (MSP/Front du Changement) et Alliance Islamiste (Adala/Nahda/Bina).

Quant aux sept listes indépendantes, elles sont conduites par Khiat Abdellah, l’actuel président de l’APC de Guerrara pour El Wafa Oua Ettaoussoul, Abismaïl Mohamed pour El Wihda Oua Ettadwoul, Yahia Abaza, actuel président de l’APC de la commune de Ghardaïa, pressenti et désigné par les Aâyanes (notables et sages) du Ksar de Ghardaïa pour conduire la liste RND, mais sans succès, puisque l’actuel député RND, Kara Aïssa Bakir, a refusé mordicus de se plier à la décision des Aâyanes et s’est imposé comme tête de liste RND. Ce qui a contraint Yahia Abaza, dans la précipitation à déposer sa candidature, en conduisant la liste Ichrak. Baba Aâmi Ahmed, ancien député, conduit la liste Etakamoul Oua Ettanmiya, Mustapha Benaïssa, élu APW pour la commune de Guerrara, conduit la liste El Mouwatana. Chaïche Mohamed a, en un temps record, réussi à remplacer, en tête de liste, son père, qui a été éliminé par la commission de validation des candidatures. Il conduit la liste El Kasr El Quadim et enfin la seule femme tête de liste, Meriem Benkhelifa, conduit la liste El Bachaïr.