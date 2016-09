Réagissez

La direction du commerce de la wilaya de Ghardaïa rassure les habitants sur la disponibilité des denrées alimentaires et l'ouverture des commerces durant la période des fêtes.

et l’ouverture des commerces durant la période des fêtes.

Toutes les mesures pour permettre aux citoyens de s’approvisionner normalement en produits alimentaires et autres ont été prises. Nous avons désigné des commerçants dans l’alimentaire, la boulangerie, les viandes, les fruits et légumes et même les industries de semoulerie, laiterie et eau minérale ont été invités à rester opérationnels durant l’Aïd El Adha qui sera certainement prolongé par un long week-end», nous déclare Sief Eddine Lachkheb, le directeur du commerce de la wilaya de Ghardaïa lors de notre passage en son bureau pour nous informer des dispositions prises pour la permanence des commerçants lors de la fête de l’Aïd El Adha.

Il ajoute : «En effet, si on prend en considération que la fête de l’Aïd El Fitr sera célébrée le lundi 12 et mardi 13 septembre, et connaissant les us et coutumes de nos concitoyens, notamment ceux qui iront le célébrer chez eux loin de Ghardaïa, et ils sont nombreux dans ce cas, notamment dans le domaine du commerce (cafés, restaurants, boulangerie, alimentation générale, etc.) , il y a lieu de s’attendre à une semaine de congé prolongé pour les mercredi 14 et jeudi 15 septembre et encore étiré par les deux jours de week-end du vendredi 16 et samedi 17 septembre. C’est dire que le citoyen, si des mesures ne sont pas prises pour lui assurer un approvisionnement normal et régulier de ses besoins, notamment alimentaires, risque de se retrouver devant une paralysie commerciale.

C’est pourquoi nous avons pris toutes les mesures pour éviter cette situation et qu’il va falloir faire face en permettant une régulation normale de l’approvisionnement du marché en denrées de base pour les citoyens, et nous avons déjà l’expérience récente et réussie des cinq longs jours de l’Aïd El Fitr qui a été prolongé par la fête du 5 juillet, fête de l’indépendance et de la jeunesse et le week end. Souvenez vous, tous les commerçants, et ils étaient pas mois de 321, ont répondu présent et nous les félicitions pour leur mobilisation au service du citoyen. » C’est ainsi donc qu’un drastique travail a été fait, et ce, afin d’éviter toute éventuelle perturbation dans l’approvisionnement des citoyens en produits alimentaires de base, notamment le pain, le lait, les viandes (blanches et rouges) et les fruits et légumes.

Pour y faire face et parer aux éventuels impondérables des circuits de commercialisation, (qui restent dans notre pays, comme les voies du seigneur, impénétrables), la direction du commerce de la wilaya de Ghardaïa a réquisitionné pas moins de 319 commerçants, appelés à assurer la permanence, notamment, durant les jours de l’Aïd El Adha. Pour parer à toute éventuelle surprise ou défection, des réquisitions ont même été remises en main propre à ces commerçants qui exercent dans différentes activités commerciales, installés sur les 13 communes de la wilaya de Ghardaïa. C’est donc essentiellement des boulangeries au nombre de 41, des magasins d’alimentation générale (166), des magasins de fruits et légumes (16), des boucheries (38) qui sont concernés par cette mobilisation.

Le lait, aliment de base des Algériens, est aussi au centre des préoccupations de la direction du commerce qui a, pour assurer un approvisionnement régulier, normal et constant du marché, réquisitionné pas moins de 3 laiteries, 2 à Guerrara (à 135 km au nord-est du chef-lieu de wilaya) et 1 à Ghardaïa, ainsi qu’une semoulerie à Berriane et une autre unité de mise en bouteilles d’eau minérale à El Menéa, (à 270 km au sud de Ghardaïa), la seule activant dans la région et alentour. En termes de répartition des commerces réquisitionnés par commune, c’est en toute logique la commune de Ghardaïa qui se taille la part du lion avec 83 points d’ouverture, suivie de Metlili (62), de Guerrara avec 51, Bounoura (41), Berriane (33), El Ménéa (24), Dhaya Ben Dahoua (13), Zelfana (6), Hassi Lefhel (3), et enfin Mansourah (3).

Et comme la wilaya de Ghardaïa reste non seulement une région touristique mondialement connue, elle est aussi un point de passage important et un carrefour nodal vers les quatre points cardinaux du pays par lequel transitent chaque jour des milliers de voyageurs empruntant toutes sortes de moyens de locomotion, pas moins de 22 stations d’essence, 20 restaurants et 11 cafétérias ont été réquisitionnés sur l’ensemble du territoire de la wilaya de Ghardaïa pour répondre aux besoins de ces voyageurs et de leurs moyens de locomotion.

Par ailleurs, l’ensemble des commerçants, qui ont été avisés à temps pour qu’ils puissent prendre leurs dispositions et prévoir un personnel qui assumera cette tâche se doivent d’être au rendez-vous et respecter le calendrier. Car en cas de manquement, ils seront exposés à des sanctions conformément à la réglementation en vigueur. Celle-ci prévoit des amendes de l’ordre de 30 000 à 200 000 DA et peut même aller jusqu’à la fermeture administrative du commerce pour un mois.

Pour veiller au respect des réquisitions, des brigades de contrôle seront mobilisées au niveau de toutes les communes de la wilaya et signaleront toute éventuelle défection qui sera ainsi considérée comme une infraction à la loi. Car, en effet, il faut savoir que l’obligation pour les commerçants d’assurer la permanence les jours de fêtes a été prise en 2012 après l’amendement de la loi 04-08, qui avait introduit une disposition obligeant les commerçants à assurer une permanence pendant les jours de fêtes, fixant ainsi les conditions de l’exercice commercial.